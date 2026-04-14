Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.
TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Yiğit Ali Buruk'un sevk edildiğini duyurdu.
Gerekçe olarak "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle olduğu belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
