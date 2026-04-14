14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2DA
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-0DA
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
2-0DA
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-052'
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
3-054'
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
2-054'
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-051'
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-056'

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

calendar 14 Nisan 2026 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 22:39
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Yiğit Ali Buruk'un sevk edildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle olduğu belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.