Ertuğrul Sağlam: 'Artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim'

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası mücadelesindeki başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Bolu Valiliği koordinesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile kentte faaliyet gösteren turizm işletmelerinin katkılarıyla üniversitenin Mavi Salonu'nda düzenlenen "Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli"ne katılan Şenol Güneş ve Ertuğrul Sağlam program çıkışlında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"MİİLLİ TAKIMDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, milli takımın ülkeye büyük bir sevinç yaşattığını dile getirdi.



Sağlam, "Takımın potansiyeli Dünya Kupası'nda aslında çok büyük işler yapacak seviyede. Dolayısıyla beklentimiz de yüksek. En azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum, daha ilerisinde de bir beklentim var. Hakikaten çok yetenekli, güçlü bir jenerasyon var. Bu jenerasyon, birbiriyle oynayarak artık iyi bir takım olma seviyesine de ulaştı. O yüzden zaten ilk grubu hiç düşünmüyorum ama sonrasında da inşallah çeyrek final, yarı finalle bu işi bence bu şekilde götürmelerini bekliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Dualarımız, yüreğimiz onlarla beraber olacak." dedi.



Milli takımın genç yetenekleri Arda Güler ve Kenan Yıldız ile ilgili de konuşan Sağlam, şu ifadeleri kullandı:



"Arda ve Kenan, çok özellikli oyuncularımız. Bu bir takım oyunu sonuçta, bireysel bir oyun değil. Arda'yla Kenan iyi oynayacak, yanındaki arkadaşları Orkun'du, Hakan'dı, Barış'tı onlara yardım edecek. Takım savunmasına destek verecekler, takım gol yemeyecek. Arkadaki arkadaşlarımız ofansif anlamda onlara destek verecek, onlar gol atacak ya da attıracak. Dolayısıyla bu işi hep birlikte başaracaklar. O yüzden tabi biz bireyleri ön plana çıkarmaktansa takımı biraz daha böyle konuşup, bu işin hep birlikte yapılacağıyla alakalı hepsine farklı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor. O yüzden ben takımımızdan çok umutluyum."



"SÜPER LİGDE ŞAMPİYONLUK İÇİN 4-5 TAKIM YARIŞMALI"



Sağlam, Trendyol Süper Ligdeki şampiyonluk için fazla sayıda takımın yarışması gerektiğini dile getirdi.



"Türk futbolunun biz kalitesini arttırmak istiyorsak bu rekabet ortamını da fazla takımlı hale getirmemiz gerekir" diyen Sağlam, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Aslında istediğimiz bu. Keşke iki takım değil de 4-5 takımlı bir şey olsaydı yani şampiyonluk yarışı. Seyir zevkini, rekabeti biraz daha arttıracaktı. Ama maalesef birkaç sezondur şampiyonluğu kovalayan ligin sonlarına doğru iki takım kalıyor. Diğer takımlarımız da ne kadar güçlü olursa, özellikle Anadolu takımları, ligin kalitesi artacak, rekabet seviyesi üst düzeye çıkacak ve bunun sonucunda da Türk futbolu kazanacak. Bunu yapmamız lazım. Yani artık iki takımlı şampiyonluk yarışı izlemeyelim."







