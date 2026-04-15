14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finallerin ardından Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.

15 Nisan 2026 00:01
Çeyrek final rövanş maçlarının ardından Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain adını son dört takım arasına yazdırdı.

Madrid'de Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da, ilk maçı 2-0 kazanan Atletico toplamda 3-2 üstünlük sağlayarak tur atladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal ile öne geçti, 24. dakikada Ferran Torres farkı ikiye çıkardı. Ancak 31. dakikada Ademola Lookman'ın golü Atletico'yu yeniden avantajlı duruma getirdi.

Kalan bölümde skor değişmezken, kırmızı kart gören Eric Garcia'lı Barcelona'nın galibiyeti tur için yeterli olmadı.

DİĞER YARI FİNALİST PSG

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, deplasmanda Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

İlk maçtaki avantajını da koruyan Fransız ekibi, toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Anfield'daki karşılaşmanın goller, 73 ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembele'den geldi.

Bu sonuçlarla Atletico Madrid, yarı finalde Sporting CP - Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Paris Saint-Germain ise Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinden gelecek rakibini bekleyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
