Zach LaVine serbest kalabilir: 49 milyon dolarlık opsiyon belirsiz

Sacramento Kings yıldızı Zach LaVine, önümüzdeki sezon için sahip olduğu 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.



Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan LaVine, geleceğiyle ilgili değerlendirmesini sezon sonrası yapacağını belirtti.



CBS Sacramento'dan Jake Gadon'a konuşan yıldız oyuncu,

"Geri dönüp en doğru seçeneğin ne olduğuna bakacağım ve şu anda benim için en önemli şeyin ne olduğunu sorgulayacağım," ifadelerini kullandı.



LaVine'in sezonu, elindeki tendon sakatlığını onarmak için geçirdiği ameliyat nedeniyle erken sona ermişti. Bu gelişme, oyuncunun sezonu tamamlayamamasına yol açtı.



Sacramento'nun zor bir sezon geçirdiği dönemde takımın öne çıkan isimlerinden biri olan LaVine, 2025-26 sezonunda maç başına 19.2 sayı ortalaması yakaladı. Yıldız oyuncu, saha içinden %48 ve üç sayı çizgisinin gerisinden %39 isabet oranıyla oynadı.



LaVine'in opsiyon kararının, hem kendi kariyer yönü hem de Kings'in kadro yapılanması açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.



