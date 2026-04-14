14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Zach LaVine serbest kalabilir: 49 milyon dolarlık opsiyon belirsiz

Sacramento Kings yıldızı Zach LaVine, önümüzdeki sezon için sahip olduğu 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

calendar 14 Nisan 2026 15:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan LaVine, geleceğiyle ilgili değerlendirmesini sezon sonrası yapacağını belirtti.

CBS Sacramento'dan Jake Gadon'a konuşan yıldız oyuncu,
"Geri dönüp en doğru seçeneğin ne olduğuna bakacağım ve şu anda benim için en önemli şeyin ne olduğunu sorgulayacağım," ifadelerini kullandı.

LaVine'in sezonu, elindeki tendon sakatlığını onarmak için geçirdiği ameliyat nedeniyle erken sona ermişti. Bu gelişme, oyuncunun sezonu tamamlayamamasına yol açtı.

Sacramento'nun zor bir sezon geçirdiği dönemde takımın öne çıkan isimlerinden biri olan LaVine, 2025-26 sezonunda maç başına 19.2 sayı ortalaması yakaladı. Yıldız oyuncu, saha içinden %48 ve üç sayı çizgisinin gerisinden %39 isabet oranıyla oynadı.

LaVine'in opsiyon kararının, hem kendi kariyer yönü hem de Kings'in kadro yapılanması açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
