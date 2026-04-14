14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Hoffenheim, Ozan Kabak ile sözleşme yeniledi

Hoffenheim, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın sözleşmesinin uzun süreli olarak uzatıldığını duyurdu.

calendar 14 Nisan 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 16:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hoffenheim, Ozan Kabak ile sözleşme yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hoffenheim'da milli futbolcumuz Ozan Kabak ile beklenen imzalar atıldı.

Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperin sözleşmesinin uzun süreli uzatıldığını açıkladı.

Ozan Kabak, imzasının ardından, "Hoffenheim uzun sakatlığım sırasında bana destek oldu ve her zaman inandı. Gelişimin bir parçası olmaya devam edeceğim için mutluyum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum." diye konuştu.

Alman basını, daha önce Ozan Kabak'ın yeni sözleşmesinin 2030 yılına kadar geçerli olduğunu ve milli stoperin yeni sözleşmesinde 2027 yılından geçerli olmak üzere bir serbest kalma maddesi yer aldığını duyurmuştu.

Hoffenheim'da bu sezon 21 maçta süre bulan Ozan Kabak, 4 gol atarak dikkat çekti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.