Haber Tarihi: 07 Nisan 2026 14:21 -
Güncelleme Tarihi:
07 Nisan 2026 14:31
Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026? Diyanet takvimi
Ramazan ayının manevi atmosferini ve bayramın coşkusunu geride bıraktığımız şu günlerde, İslam alemi için büyük bir fazilete sahip olan Şevval ayı ibadetleri tüm hızıyla devam ediyor! Peygamber Efendimiz'in (s.a.s.) "Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den altı gün oruç tutan kimse, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur" müjdesine nail olmak isteyen milyonlarca Müslüman, kalan günleri değerlendirmek için Diyanet takvimine çevirdi. Nisan ayının ortalarına doğru yaklaşırken, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusu hızla yükselişe geçti: Şevval ayı ne zaman bitiyor? 2026 yılı Şevval ayı 6 gün orucu için son tarih ne, Zilkade ayına ne zaman gireceğiz? İşte ibadetlerini tamamlamak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini günler takvimi ve o kritik son günün tüm detayları...
Nafile ibadetlerini artırmak ve bu mübarek aydan tam anlamıyla istifade etmek isteyen inananlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, fırsatı kaçırmamak için o altı günlük oruç ne zamana kadar tutulabilir?
2026 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR? (DİYANET TAKVİMİ)Kısa ve net cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2026 (Hicri 1447) dini günler takvimine göre, 20 Mart Cuma günü başlayan Şevval ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sona erecektir! Ramazan Bayramı'nın birinci günüyle başlayan bu bereketli süreç, 18 Nisan akşamı okunacak akşam ezanıyla birlikte tamamlanacak ve 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla hicri takvimin on birinci ayı olan ve Kurban Bayramı'nın habercisi sayılan Zilkade ayına girilmiş olacak.6 GÜN ŞEVVAL ORUCU İÇİN SON TARİH! (FIRSATI KAÇIRMAYIN)Ramazan ayından sonra tutulan ve bütün bir yılı oruçlu geçirmiş sevabı kazandıran o meşhur "6 gün Şevval orucu" için zaman daralıyor! İbadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların bu kritik kurallara dikkat etmesi gerekiyor:Son Gün: Şevval orucunu tutmak isteyenlerin, niyet ettikleri 6 günlük nafile orucu en geç 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamına kadar tamamlamış olmaları şarttır.Nasıl Tutulmalı?: Bu oruç, tıpkı Ramazan ayındaki gibi peş peşe aralıksız (ardışık) olarak tutulabileceği gibi, 18 Nisan tarihini geçirmemek kaydıyla ayın çeşitli günlerine (örneğin sadece pazartesi ve perşembe günlerine) yayılarak da tutulabilir.Kaza Orucu Yerine Geçer mi?: Diyanet'in açıklamalarına göre, Ramazan'da tutulamayan kazaya kalmış farz oruçları ile Şevval orucu (nafile) için aynı anda niyet edilemez. Kişi dilerse önce kazalarını, sonra Şevval orucunu tutabilir; veya doğrudan sadece 6 günlük nafile Şevval orucuna niyetlenebilir.ZİLKADE VE ZİLHİCCE (KURBAN BAYRAMI) YAKLAŞIYOR!18 Nisan'da Şevval ayının tamamlanmasıyla birlikte hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayına bir adım daha yaklaşılmış olacak. İbadet takvimini şimdiden planlamak isteyenler için Zilhicce ayı ve Kurban Bayramı heyecanı mayıs ayının sonlarına doğru tam anlamıyla başlayacak.
