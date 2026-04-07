Şevval ayı ne zaman bitiyor 2026? Diyanet takvimi

Nafile ibadetlerini artırmak ve bu mübarek aydan tam anlamıyla istifade etmek isteyen inananlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, fırsatı kaçırmamak için o altı günlük oruç ne zamana kadar tutulabilir?

2026 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR? (DİYANET TAKVİMİ)

Kısa ve net cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2026 (Hicri 1447) dini günler takvimine göre, 20 Mart Cuma günü başlayan Şevval ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü sona erecektir! Ramazan Bayramı'nın birinci günüyle başlayan bu bereketli süreç, 18 Nisan akşamı okunacak akşam ezanıyla birlikte tamamlanacak ve 19 Nisan 2026 Pazar günü itibarıyla hicri takvimin on birinci ayı olan ve Kurban Bayramı'nın habercisi sayılan Zilkade ayına girilmiş olacak.

6 GÜN ŞEVVAL ORUCU İÇİN SON TARİH! (FIRSATI KAÇIRMAYIN)

Ramazan ayından sonra tutulan ve bütün bir yılı oruçlu geçirmiş sevabı kazandıran o meşhur "6 gün Şevval orucu" için zaman daralıyor! İbadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşların bu kritik kurallara dikkat etmesi gerekiyor:

Son Gün: Şevval orucunu tutmak isteyenlerin, niyet ettikleri 6 günlük nafile orucu en geç 18 Nisan 2026 Cumartesi akşamına kadar tamamlamış olmaları şarttır.

Nasıl Tutulmalı?: Bu oruç, tıpkı Ramazan ayındaki gibi peş peşe aralıksız (ardışık) olarak tutulabileceği gibi, 18 Nisan tarihini geçirmemek kaydıyla ayın çeşitli günlerine (örneğin sadece pazartesi ve perşembe günlerine) yayılarak da tutulabilir.

Kaza Orucu Yerine Geçer mi?: Diyanet'in açıklamalarına göre, Ramazan'da tutulamayan kazaya kalmış farz oruçları ile Şevval orucu (nafile) için aynı anda niyet edilemez. Kişi dilerse önce kazalarını, sonra Şevval orucunu tutabilir; veya doğrudan sadece 6 günlük nafile Şevval orucuna niyetlenebilir.

ZİLKADE VE ZİLHİCCE (KURBAN BAYRAMI) YAKLAŞIYOR!

18 Nisan'da Şevval ayının tamamlanmasıyla birlikte hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce ayına bir adım daha yaklaşılmış olacak. İbadet takvimini şimdiden planlamak isteyenler için Zilhicce ayı ve Kurban Bayramı heyecanı mayıs ayının sonlarına doğru tam anlamıyla başlayacak.