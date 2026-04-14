13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Recep Uçar'dan Burak Yılmaz'ın istifası hakkında açıklama!

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Recep Uçar, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2026 00:27
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktörü Recep Uçar, 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Özellikle ikinci yarıdaki oyundan mutluyum, gururluyum. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir geri dönüşe imza attılar." dedi.

Gaziantep takımını değerlendiren Uçar, "Deplasman karnesi olarak baktığımızda topladığı 34 puanın 17'sini evinde, 17'sini deplasmanda toplayan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'dan deplasmanda puan almış bir takım. İyi savunma yapan, özellikle merkezi çok iyi kapatan, etkili geçiş hücumları deneyen, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir teknik adam takımı. Dolayısıyla zor olacağını biliyorduk. Çok fazla hazırlanma vaktimiz de yoktu." ifadelerini kullandı.

"Son 7 maçın 5'ini kazanmış durumdayız. Bugün itibariyle 8. sıraya yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Uçar, "Çocuklar çok büyük özveri gösteriyorlar. Özellikle evimizde ben geldikten sonraki süreçte coşkulu, iyi oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. İç saha karnemizin özellikle çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah da devam edeceğiz. Kalan maç sayısı 5 bugün itibariyle. Bu gece keyfini yaşayacağız. Yarın sabah antrenmanımız var." diye konuştu.

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz'ın istifasına da değinen Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili meslektaşım Burak Hoca sanırım istifa etmiş. Beşiktaş'ta onun oyuncu olduğu dönemde ben antrenör olarak çalışmıştım. Devamlı görüştüğüm, fikir alışverişinde bulunduğum ve bana göre kısa zamanda mesleki anlamda çok büyük yol alan bir isim. Onun adına üzgünüm. Bence Gaziantep'te çok iyi, derli toplu, ne yaptığını bilen ve çok iyi direnen bir takım oluşturmuştu. Aldığı puanlar da bunu net gösteriyor. Gaziantep takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Burak Hoca'ya da hayırlısı olsun diyorum, bundan sonraki kariyerinde ona canı gönülden başarılar diliyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
