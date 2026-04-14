14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız." dedi.

calendar 14 Nisan 2026 14:33 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 14:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran,memleketi Kırıkkale'de yaptırdığı spor salonunun açılış törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Sadece bir spor salonu açmıyoruz. Bir hayali, bir imkanı, bir başlangıcı açıyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak, Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Kırıkkale'nin yiğidin harman olduğu yer olduğuna inanan biri olarak; doğru fırsat verildiğinde Anadolu çocuğu kendi değerini kendi içinden çıkarır. Yeter ki o kapıyı açalım, kapının açılmasına imkan verelim. Spor disiplin gerektirir, saygıyı öğretir, düşünce kalkmayı öğretir." dedi.

Sözlerine devam eden Fenerbahçe Başkanı Saran, "Spor, bir gence ben başarabilirim demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları, antrenman yapmak isteyenler için değil sadece, hayal kurmak isteyenler için bir kapıdır. Buradan şampiyonlar yetişmesi önemli değil. Ülkeye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocuklar yetişmesi için bu kapılar var. Benim için bu yatırım bir bina değil, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkan çocuklar sporcu, lider olacak belki ama mutlaka daha güçlü daha özgüvenli birey olacak. Bizim görevimiz çok net, gençlerimize alan açmak, önlerini açmak, onlara inanmak, yollarını aydınlatmak. Biliyoruz ki güçlü bir gelecek, Anadolu'dan yetişecek, Anadolu'nun bağrından çıkacak gençlerle olacak. Bu salondan çıkan ses, azmin umudun sesi olsun." diye konuştu.

Şampiyonluk için mesaj veren Sadettin Saran, "Kırıkkale'nin çocuklarının hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkalelli olarak ben üstüme düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
