Şenol Güneş: 'Burak Yılmaz haklı! İyi ki yokum!'

Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, "Doğanın Kalbi Bolu'da" isimli spor turizmi çalıştayında açıklamalarda bulundu.



"NE KADAR SAĞLIKLI OLACAK?"



"Tekrardan sizi yeşil sahalarda eşofmanla görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş, "Birçok parametre koyuyorum, çalışmasak da olur diye düşünüyorum. Sonrasında ise çalıştığım ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorgulamaya başladım." dedi.



"BURAK YILMAZ HAKLI! İYİ Kİ YOKUM!"



Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Yapay zekâya sordum; o da (gülerek) Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi.



Dün Burak Yılmaz istifa etti. Biraz sert konuştu ama haklıydı. Maalesef hakemlerimizden herkes şikâyetçi. Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum." ifadelerini kullandı.



