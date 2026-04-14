14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Şenol Güneş: "Burak Yılmaz haklı! İyi ki yokum!"

Şenol Güneş, Türkiye'deki futbol ortamını sağlıksız bulduğu için teknik direktörlüğe dönmeye sıcak bakmadığını ve Burak Yılmaz'ın eleştirilerinde haklı olduğunu söyledi.

calendar 14 Nisan 2026 17:06 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Şenol Güneş: 'Burak Yılmaz haklı! İyi ki yokum!'
Türk futbolunun önemli isimlerinden Şenol Güneş, "Doğanın Kalbi Bolu'da" isimli spor turizmi çalıştayında açıklamalarda bulundu.

"NE KADAR SAĞLIKLI OLACAK?"

"Tekrardan sizi yeşil sahalarda eşofmanla görecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş, "Birçok parametre koyuyorum, çalışmasak da olur diye düşünüyorum. Sonrasında ise çalıştığım ortamın ne kadar sağlıklı olacağını sorgulamaya başladım." dedi.

"BURAK YILMAZ HAKLI! İYİ Kİ YOKUM!"

Açıklamalarına devam eden Şenol Güneş "Yapay zekâya sordum; o da (gülerek) Türkiye koşullarındaki takımlarda çalışmamın zor olduğunu söyledi.

Dün Burak Yılmaz istifa etti. Biraz sert konuştu ama haklıydı. Maalesef hakemlerimizden herkes şikâyetçi. Bazen diyorum ki, bu ligde iyi ki yokum." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
