14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Luis Figo'dan Olise'ye büyük övgü

Luis Figo, Bayern Münih'ten Michael Olise'yi çok beğendiğini ve Fransız yıldızın bu performansına devam ederse, Ballon d'Or adayı olacağını söyledi.

calendar 14 Nisan 2026 15:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Luis Figo'dan Olise'ye büyük övgü
Luis Figo, Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Portekizli efsane, "Real Madrid'e karşı olağanüstü bir maç oynadı. Kalitesi inanılmaz. Onu gerçekten çok beğeniyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Figo, "Böyle devam ederse, her zaman Ballon d'Or adayı olacaktır. Özel bir oyuncu ve Bayern Münih gibi üst düzey bir kulüpte oynuyor." ifadelerini kullandı.

Michael Olise'nin Real Madrid'de oynayıp oynayamayacağına yönelik soruya cevap veren Luis Figo, "Dünyanın her takımında oynayabilecek tüm niteliklere sahip." yanıtını verdi.

Bayern Münih'te bu sezon 42 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 17 gol attı ve 29 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
