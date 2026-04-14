13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Kemerburgaz'da neler oluyor?

Sahasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye inen Galatasaray'da sergilenen futbol herkesi şaşkına çevirdi. Futbolcuların böylesine kritik bir maçta mücadele bile etmemesi "Kemerburgaz'da büyük bir kriz mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

calendar 14 Nisan 2026 08:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray evinde Kocaelispor'a karşı şok bir puan kaybı yaşayınca şampiyonluk mücadelesinde kartlar yeniden dağıtıldı.

Takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye inen sarı-kırmızılılar'da sergilenen kötü futbol ve mücadele akıllara "Kemerburgaz'da büyük bir kriz mi yaşanıyor?" sorusunu getirdi.

İşte Galatasaray'daki düşüşün sebeplerine dair ortaya atılan iddialar:

İDDİA 1: TAKIM LİGE ODAKLANAMIYOR

Bu sezon fazlasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarı odaklı olan Galatasaray son 16 turuna kalarak beklentileri büyük oranda karşıladı. Ancak Liverpool maçıyla beraber Avrupa defterinin kapanması, Florya'da "sezon bitti" şeklinde bir duygu oluşturdu.

3 yıl üst üste yaşanan şampiyonluğun getirdiği doymuşluk da buna eklenince Okan Buruk artık futbolcuları lig maçlarına motive edemiyor.

İDDİA 2: ICARDI KRİZİ VE DOMİNO ETKİSİ

Okan Buruk bir süredir Mauro Icardi ile soğuk bir savaş yaşıyor. Göztepe'de son bölümde oynatılan Arjantinli yıldız, Kocaeli maçında yenilen golden tam 8 dakika sonra oyuna girebildi.

Buruk ve Icardi arasındaki bu soğuk rüzgarlar, Arjantinli yıldıza çok yakın olan futbolcuları olumsuz etkiledi.

Son dönemde başta Lucas Torreira, Lemina ve Davinson Sanchez'de yaşanan büyük form düşüklüğünde Okan Buruk-Mauro Icardi krizi çok önemli bir rol oynadı.

İDDİA 3: YERLİLER AYRI, YABANCILAR AYRI

Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Futbolcular olarak biraz daha sorumluluk almalıyız" demişti.

Milli futbolcu aslında bu sözüyle, takımdaki bazı yabancı futbolcuları hedef aldı. Kemerburgaz'da son dönemde yerli ve yabancılar arasında ciddi bir kopuş başladı.

Özellikle Muslera ve Mertens'in takımdan ayrılmasının ardından takım içinde yaşanan lider futbolcu problemi, zarar verici gruplaşmaları da beraberinde getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
