Recep Uçar'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Ligde cuma günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için konuşan Recep Uçar, "Topladığımız 36 puan ile bugün 8. sıradayız. Şampiyonluk yarışı çekişmeli geçiyor ama bizi ilgilendirmiyor. Kalan 5 maçımız var ve alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Cuma gününe en iyi şekilde hazırlanacağız ve ortaya koyabileceğimiz en iyi oyunu ortaya koymak istiyoruz." dedi.



Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, cuma günü sahasında Rizespor'u ağırlayacak.



