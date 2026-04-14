14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Inter'de oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, transfer iddiaları üzerine konuştu.

14 Nisan 2026 17:09
İtalya Ligi takımlarından Inter ile sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar geldi.

"INTER'DE MUTLU!"

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve hem İtalya'da hem de Inter'de çok mutlu." dedi.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME YOK!"

Galatasaray iddiaları için konuşan menajer Stipic "Galatasaray'a olası transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ancak gerçekler çok açık; Ne geçen yaz ne de ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANDI; INTER VE DÜNYA KUPASI.."

32 yaşındaki milli futbolcu ile ilgili sözlerine devam eden menajer Stipic "Hakan şu anda tamamen asıl önemli olana odaklanmış durumda: Inter, şampiyonluk yarışı ve takımla birlikte başarıya ulaşmak. Haftadan haftaya sergilediği performans, sahadaki tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için ne kadar önemli olduğunu göstermeye devam ediyor. Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptanlık yapacak olması onun için çok özel bir onur ve her şey anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
