14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Göztepe potada 'hükmen' play-off'ta

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon yıllar sonra mücadele eden Göztepe, Basketbol Süper Ligi yolunda play-off'a kalmayı başardı.

14 Nisan 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ligin 33'üncü hafta mücadelesinde Pizzabulls Cedi Osman'a deplasmanda 91-86 mağlup olan Göztepe, ligden çekilen Yalovaspor ile son hafta oynaması gereken maçtan hükmen galip sayılacak.

Oynadığı 33 maçta 20 galibiyetle altıncı sırada yer alan Göztepe'nin play-off'taki rakibi ve fikstürü sezonun son hafta maçlarının ardından belli olacak. İzmir temsilcisi son olarak 23 yıl önce 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı.

Play-off'tan hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda antrenör Nehir Berk, "Normal sezonun son maçını kazanmak istiyorduk. Play-off saha avantajını garantileme adına da kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun iki tarafında da istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Özellikle savunma sertliği konusunda sorunlar yaşadık. Son periyotta takımımız bir reaksiyon gösterdi, son topa kadar gelmemize rağmen kazanmayı başaramadık. Önümüzde play-off'lar var. Eksiklerimiz üzerinde çalışarak play-off'a en hazır durumda gireceğiz" açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
