14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Luka Doncic İspanya'dan dönüyor; playoff durumu belirsizliğini koruyor

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, NBA playofflarının bu hafta sonu başlayacak ilk maçında sahada olmayabilir; ancak takımının yanında olması bekleniyor.

calendar 14 Nisan 2026 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Shams Charania'nın pazartesi günü aktardığı bilgilere göre Dončić, sol arka adalesinde (hamstring) yaşadığı 2. derece zorlanma nedeniyle geçtiğimiz hafta bulunduğu İspanya'da birden fazla enjeksiyon tedavisi gördükten sonra cuma günü Los Angeles'a dönecek.

Batı Konferansı'nda 4. sırayı alan Lakers, playoff ilk turunun ilk maçında cumartesi günü (TSİ 03.30) 5. sıradaki Houston Rockets'ı ağırlayacak.

Lakers cephesi, Dončić'in sahalara dönüşüne ilişkin net bir takvim açıklamazken, oyuncunun 2 Nisan'da Oklahoma City Thunder karşısında yaşadığı sakatlığın ardından normal sezonu kapattığı duyurulmuştu. Bu tip 2. derece hamstring sakatlıklarının genellikle yaklaşık bir aylık iyileşme süresi gerektirdiği biliniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
