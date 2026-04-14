Luka Doncic İspanya'dan dönüyor; playoff durumu belirsizliğini koruyor

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Luka Doncic, NBA playofflarının bu hafta sonu başlayacak ilk maçında sahada olmayabilir; ancak takımının yanında olması bekleniyor.



ESPN'den Shams Charania'nın pazartesi günü aktardığı bilgilere göre Dončić, sol arka adalesinde (hamstring) yaşadığı 2. derece zorlanma nedeniyle geçtiğimiz hafta bulunduğu İspanya'da birden fazla enjeksiyon tedavisi gördükten sonra cuma günü Los Angeles'a dönecek.



Batı Konferansı'nda 4. sırayı alan Lakers, playoff ilk turunun ilk maçında cumartesi günü (TSİ 03.30) 5. sıradaki Houston Rockets'ı ağırlayacak.



Lakers cephesi, Dončić'in sahalara dönüşüne ilişkin net bir takvim açıklamazken, oyuncunun 2 Nisan'da Oklahoma City Thunder karşısında yaşadığı sakatlığın ardından normal sezonu kapattığı duyurulmuştu. Bu tip 2. derece hamstring sakatlıklarının genellikle yaklaşık bir aylık iyileşme süresi gerektirdiği biliniyor.



