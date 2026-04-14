Emmanuel Agbadou, 11'e geri dönüyor

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kulübede oturan Emmanuel Agbadou, bu hafta ilk 11'e geri dönüyor.
Fildişi Sahilli futbolcu, geçtiğimiz hafta tedbiren PFDK'ya sevk edildiği için ceza alacağı düşüncesiyle taktik çalışmalarda yedek oynamıştı. Ceza çıkmamasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, idmanda bir arada oynattığı stoper ikilisinden vazgeçmeyerek Djalo ve Emirhan'ı birlikte sahaya sürdü.
Samsunspor maçında ise Agbadou geri dönerek sağ stoperde yerini alacak.
Fildişi Sahilli futbolcu, geçtiğimiz hafta tedbiren PFDK'ya sevk edildiği için ceza alacağı düşüncesiyle taktik çalışmalarda yedek oynamıştı. Ceza çıkmamasına rağmen teknik direktör Sergen Yalçın, idmanda bir arada oynattığı stoper ikilisinden vazgeçmeyerek Djalo ve Emirhan'ı birlikte sahaya sürdü.
Samsunspor maçında ise Agbadou geri dönerek sağ stoperde yerini alacak.