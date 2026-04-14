14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Memik Yılmaz: "Bu sefer geri dönüş yok gibi!"

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz'ın Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından görevinden istifa etmesiyle ilgili konuştu.

14 Nisan 2026 12:31
Radyospor, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasıyla ilgili Radyo Spor'a yaptı.

Radyo Spor'dan Ayhan Şensoy'a konuşan Memik Yılmaz, Burak Yılmaz'ın istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"Burak hoca ile henüz konuşmadım. Sağlık sorunlarım var. Bir operasyon geçirdim. Geçmişte Burak Yılmaz yine istifa etmişti. Geri döndürmeyi başarmıştık. Bu sefer geri dönüş yok gibi. Burak hoca istifasını sundu. Yapacak bir şey yok. Türk futbolunda oluyor böyle şeyler. İki taraf için de hayırlı olsun"

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

40 yaşındaki teknik direktör Çaykur Rizespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım." açıklamasını yaptı.

32 MAÇTA 1.44 PUAN ORTALAMASI

Sezona başladığı İsmet Taşdemir ile 2 maç sonra yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirmişti. Kırmızı siyahlı takımın başında 16 maça çıkan Yılmaz 15 Aralık'ta görevinden ayrılmış ancak 4 gün sonra yeniden görevine dönmüştü.

Gaziantep FK'nın başında 32 maça çıkan Burak Yılmaz, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgiyle maç başı 1.44 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 29. hafta sonunda 34 puanla 11. sırada yer alıyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.