14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Gana'da Carlos Queiroz dönemi

Gana A Milli Futbol Takımı'nın başına Carlos Queiroz getirildi.

calendar 14 Nisan 2026 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Gana'da Carlos Queiroz dönemi
Gana A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Carlos Queiroz'un getirildiği bildirildi.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) İcra Kurulundan yapılan açıklamada, tüm paydaşlarla yürütülen çalışmalar sonucunda, Gana A Milli Futbol Takımı'nın başına deneyimli teknik direktör Queiroz'un getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce Real Madrid, Manchester United, Portekiz Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nda görev yapan Queiroz'un, Gana'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampanyasını yöneteceği belirtildi.

Queiroz'un, 11 Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası ile başlayacak turnuva öncesinde hazırlıkları yürüteceği bildirildi.

Gana, turnuvadaki ilk grup maçında 17 Haziran 2026'da Panama ile Toronto'da karşılaşacak, diğer grup maçlarında ise İngiltere ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'yu görevden almıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
