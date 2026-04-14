14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin Destanoğlu

Beşiktaş'ta Mert Günok ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaledeki tek tercihi Ersin Destanoğlu oldu.

calendar 14 Nisan 2026 12:59
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin Destanoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de 4. sırada yer alan ve gözünü elde kalan en önemli hedef olan Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yükselen performansı beğeni topluyor.

Sezona Mert Günok ile başlayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından tecrübeli kaleciyi önce kadro dışı bırakıp devre arasında da Fenerbahçe'ye gönderirken sonrasında tek tercih Ersin Destanoğlu oldu.

ARKASINDA DURDU

Teknik direktör Sergen Yalçın, formayı 25 yaşındaki eldivene teslim ederken tepkiler olsa da kalecisinin arkasında durdu.

Mert Günok sonrası Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda ise 4 olmak üzere toplam 25 maçta da kaleyi Ersin Destanoğlu korurken diğer eldivenlere hiç görev düşmedi.

Devre arasında Roma'dan kiralık olarak kadroya katılan Devis Vasquez 9 maçta da kadroya girse de forma giyemezken diğer yedek eldivenlere de bu süreçte görev düşmedi.

Emre Bilgin, bu süreçte sadece 7 maçta kadroda yer alırken Emir Yaşar ise 2 kez maç kadrosunda kendisine yer buldu.

KALMASINI İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

Yurt dışından talipleri olduğu konuşulan 25 yaşındaki kaleci henüz kararını vermedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun olduğu file bekçisinin kalmasına ise sıcak bakıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.