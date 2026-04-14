14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
22:00
14 Nisan
Liverpool-PSG
22:00
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
22:00
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
21:45
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
21:45
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
21:45
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
21:45
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
21:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu gece 2 müthiş mücadeleyle başlayacak.

14 Nisan 2026 12:11
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

22.00 LIVERPOOL - PSG

Khvicha Kvaratskhelia'nın eleme turlarında attığı beşinci gol olan muhteşem vuruşu, Desire Doue'nin açılış golüne eklenince Paris, Parc des Princes'te Liverpool'u 2-0 mağlup ederek ilk maçta önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuç, geçen sezonun son 16 turu karşılaşmasıyla tezat oluşturdu.



O sezon Liverpool, Paris'teki ilk maçı kazanmış, ancak Fransız ekibi Anfield'da rövanşta galip gelmiş ve penaltı atışları sonucunda turu geçerek kupayı kaldırmıştı. Bu kez avantaj Paris'te.

Paris, iki takım arasında oynanan önceki iki eleme turunu da kazandı. 1996/97 UEFA Kupa Galipleri Kupası yarı finallerinde (toplamda 3-2) ve geçen sezonki karşılaşmada, ancak Liverpool, 2021/22 finaline ulaştığından beri bu aşamayı geçememiş olsa da, son sekiz Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının altısında galip gelmişti.

Arne Slot'un takımı, Galatasaray'a karşı oynadıkları son 16 turunda ve lig aşamasında zaman zaman gösterdiği form düzeyini yeniden bulmaya çalışacak.

Bol gol de kaçınılmaz görünüyor; Paris'in oynadığı 61 eleme maçının hiçbiri golsüz bitmedi, Liverpool ise Fransız takımlarla oynadığı 37 UEFA karşılaşmasında hiç 0-0 berabere kalmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

KİM NE DEDİ?

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Bu sezon büyük maçlarda harika performanslar sergileyebileceğimizi defalarca gösterdik. Olağanüstü işler başarabileceğimize dair bir inanç var, ancak geri dönüşü başarmak için gerçekten çok özel olmamız gerekiyor çünkü Avrupa şampiyonu bir takıma karşı oynuyoruz. Bu, görevi daha zor hale getiriyor ama imkansız değil."

Dominik Szoboszlai, Liverpool: "Kesinlikle farklı bir maç olacak. Farklı şeyler yapacağız, farklı bir şekilde oynayacağız. İlk maçta ne yaptıklarını gördük ve şimdi bununla başa çıkmaya çalışacağız. Her şeyimizi ortaya koymalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maçın sonunda kendinize 'Her şeyimi verdim ama yine de turu geçemedik' diyebiliyorsanız, başınızı dik tutabilirsiniz."

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: "Maç ilk maçtan çok farklı olacak. Zor anları nasıl yöneteceğimizi bilmeli ve sonra her zamanki gibi oyunumuzu oynamalıyız. Buraya sadece sonucu korumak için gelmedik."

Warren Zaïre-Emery: "Skor 2-0 ve bu zaten harika bir sonuç ama henüz bitmedi. Oraya aynı niyetle gideceğiz ve maçı kazanmaya çalışacağız. Bir maçta ne olacağını asla bilemezsiniz. Ciddi kalmalıyız."

22.00 ATLETICO MADRID - BARCELONA

Pau Cubarsi'nin ilk yarıda oyundan atılmasından kısa bir süre sonra Julian Alvarez'in muhteşem serbest vuruşu, Atletico'nun Camp Nou'da 2-0'lık ilk maç galibiyetini elde etmesinde belirleyici oldu. Kırmızı kart öncesinde Marcus Rashford'un en büyük tehdit oluşturduğu Barcelona daha tehlikeli bir takım gibi görünüyordu, ancak Diego Simeone'nin takımı kritik anlarda çok etkiliydi; Atletico ceza sahasında sadece dokuz topla oynama ve beş şut atmasına rağmen Alexander Sörloth ikinci golü attı.



Ancak rövanş maçı farklı bir dinamik vaat ediyor. Hansi Flick, Barcelona'nın cevap verebileceğinden emin olsa da, tarih, iki takım arasında oynanan önceki iki Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisini de kazanan (2013/14'te toplamda 2-1; 2015/16'da toplamda 3-2) Barcelona'nın lehine.

Camp Nou'da disiplinli bir savunma sergilemesine rağmen, Atletico, Metropolitano'da Avrupa'da gol atmakta zorlanmadı; Frankfurt ve Tottenham'a karşı beş, Club Brugge'ye karşı dört gol attı. Alvarez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki verimli formu - son 18 maçında 15 gol, bu sezonun eleme aşamasında beş gol dahil - bu tehdidi daha da güçlendiriyor.

Barcelona'nın Simeone'nin takımının derin savunma yapıp yapmayacağı ya da hücumda aktif olup olmayacağı, bu eşleşmenin kaderini belirleyebilir.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski

KİM NE DEDİ?

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: "Karşılaşacağımız rakibi tanıyoruz ve ne kadar güçlü olduklarının farkındayız, ancak hedefimizin ne olduğunu da biliyoruz; bir üst tura çıkmak."

Koke: "Takım arkadaşlarım inanılmaz derecede motive. Onların geri dönebileceklerine inanmaları normal; inanmasalar garip olurdu. Stadyumumuzda büyük bir rakibe karşı harika bir maç oynayacağımız için heyecanlıyız."

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "Geri dönmek mümkün, neden olmasın? Çok güçlü bir Atletico takımına karşı oynuyoruz, bu yüzden çok güçlü bir performans sergilememiz gerekecek. Elde ettiğimiz tüm fırsatları değerlendirmeliyiz çünkü son maçta bizimle onlar arasındaki fark buydu."

Lamine Yamal: "Elensek bile sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bu forma için her şeyimizi vereceğiz. 90 dakika ya da daha uzun sürecek bir maç olacak. Henüz bitmedi. Geri dönüş çok mümkün ve bu yüzden buradayız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.