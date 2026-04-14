UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
22.00 LIVERPOOL - PSG
Khvicha Kvaratskhelia'nın eleme turlarında attığı beşinci gol olan muhteşem vuruşu, Desire Doue'nin açılış golüne eklenince Paris, Parc des Princes'te Liverpool'u 2-0 mağlup ederek ilk maçta önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuç, geçen sezonun son 16 turu karşılaşmasıyla tezat oluşturdu.
O sezon Liverpool, Paris'teki ilk maçı kazanmış, ancak Fransız ekibi Anfield'da rövanşta galip gelmiş ve penaltı atışları sonucunda turu geçerek kupayı kaldırmıştı. Bu kez avantaj Paris'te.
Paris, iki takım arasında oynanan önceki iki eleme turunu da kazandı. 1996/97 UEFA Kupa Galipleri Kupası yarı finallerinde (toplamda 3-2) ve geçen sezonki karşılaşmada, ancak Liverpool, 2021/22 finaline ulaştığından beri bu aşamayı geçememiş olsa da, son sekiz Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının altısında galip gelmişti.
Arne Slot'un takımı, Galatasaray'a karşı oynadıkları son 16 turunda ve lig aşamasında zaman zaman gösterdiği form düzeyini yeniden bulmaya çalışacak.
Bol gol de kaçınılmaz görünüyor; Paris'in oynadığı 61 eleme maçının hiçbiri golsüz bitmedi, Liverpool ise Fransız takımlarla oynadığı 37 UEFA karşılaşmasında hiç 0-0 berabere kalmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike
Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
KİM NE DEDİ?
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Bu sezon büyük maçlarda harika performanslar sergileyebileceğimizi defalarca gösterdik. Olağanüstü işler başarabileceğimize dair bir inanç var, ancak geri dönüşü başarmak için gerçekten çok özel olmamız gerekiyor çünkü Avrupa şampiyonu bir takıma karşı oynuyoruz. Bu, görevi daha zor hale getiriyor ama imkansız değil."
Dominik Szoboszlai, Liverpool: "Kesinlikle farklı bir maç olacak. Farklı şeyler yapacağız, farklı bir şekilde oynayacağız. İlk maçta ne yaptıklarını gördük ve şimdi bununla başa çıkmaya çalışacağız. Her şeyimizi ortaya koymalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maçın sonunda kendinize 'Her şeyimi verdim ama yine de turu geçemedik' diyebiliyorsanız, başınızı dik tutabilirsiniz."
PSG Teknik Direktörü Luis Enrique: "Maç ilk maçtan çok farklı olacak. Zor anları nasıl yöneteceğimizi bilmeli ve sonra her zamanki gibi oyunumuzu oynamalıyız. Buraya sadece sonucu korumak için gelmedik."
Warren Zaïre-Emery: "Skor 2-0 ve bu zaten harika bir sonuç ama henüz bitmedi. Oraya aynı niyetle gideceğiz ve maçı kazanmaya çalışacağız. Bir maçta ne olacağını asla bilemezsiniz. Ciddi kalmalıyız."
22.00 ATLETICO MADRID - BARCELONA
Pau Cubarsi'nin ilk yarıda oyundan atılmasından kısa bir süre sonra Julian Alvarez'in muhteşem serbest vuruşu, Atletico'nun Camp Nou'da 2-0'lık ilk maç galibiyetini elde etmesinde belirleyici oldu. Kırmızı kart öncesinde Marcus Rashford'un en büyük tehdit oluşturduğu Barcelona daha tehlikeli bir takım gibi görünüyordu, ancak Diego Simeone'nin takımı kritik anlarda çok etkiliydi; Atletico ceza sahasında sadece dokuz topla oynama ve beş şut atmasına rağmen Alexander Sörloth ikinci golü attı.
Ancak rövanş maçı farklı bir dinamik vaat ediyor. Hansi Flick, Barcelona'nın cevap verebileceğinden emin olsa da, tarih, iki takım arasında oynanan önceki iki Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisini de kazanan (2013/14'te toplamda 2-1; 2015/16'da toplamda 3-2) Barcelona'nın lehine.
Camp Nou'da disiplinli bir savunma sergilemesine rağmen, Atletico, Metropolitano'da Avrupa'da gol atmakta zorlanmadı; Frankfurt ve Tottenham'a karşı beş, Club Brugge'ye karşı dört gol attı. Alvarez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki verimli formu - son 18 maçında 15 gol, bu sezonun eleme aşamasında beş gol dahil - bu tehdidi daha da güçlendiriyor.
Barcelona'nın Simeone'nin takımının derin savunma yapıp yapmayacağı ya da hücumda aktif olup olmayacağı, bu eşleşmenin kaderini belirleyebilir.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Alvarez
Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Lewandowski
KİM NE DEDİ?
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: "Karşılaşacağımız rakibi tanıyoruz ve ne kadar güçlü olduklarının farkındayız, ancak hedefimizin ne olduğunu da biliyoruz; bir üst tura çıkmak."
Koke: "Takım arkadaşlarım inanılmaz derecede motive. Onların geri dönebileceklerine inanmaları normal; inanmasalar garip olurdu. Stadyumumuzda büyük bir rakibe karşı harika bir maç oynayacağımız için heyecanlıyız."
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "Geri dönmek mümkün, neden olmasın? Çok güçlü bir Atletico takımına karşı oynuyoruz, bu yüzden çok güçlü bir performans sergilememiz gerekecek. Elde ettiğimiz tüm fırsatları değerlendirmeliyiz çünkü son maçta bizimle onlar arasındaki fark buydu."
Lamine Yamal: "Elensek bile sonuna kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bu forma için her şeyimizi vereceğiz. 90 dakika ya da daha uzun sürecek bir maç olacak. Henüz bitmedi. Geri dönüş çok mümkün ve bu yüzden buradayız."
