Real Madrid'e Gonzalo Garcia'ya veda kararı

Real Madrid, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki santrforu Gonzalo Garcia ile yollarını ayırabilir.



TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Garcia, Real Madrid'in gelecek sezon planlamasında yer almıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Real Madrid, İspanyol santrforu satmayı düşünüyor ve gelecek teklifleri değerlendirecek.



SEZON PERFORMANSI



Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Gonzalo Garcia, bu sezon şans bulduğu 33 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



ENDRICK KARARI



Öte yandan Real Madrid, şu anda Lyon'da kiralık olarak forma giyen Endrick için tekflileri değerlendirmeyecek. Brezilyalı futbolcunun, performansıyla Real Madrid'in yönetimini ikna ettiği belirtildi.







