13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-149'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Balıkesir takımları sıralama yarışında

Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'ta play-off sıralaması için son haftaya 56 ve 55 puanla girerken, Ayvalık ekibi İzmir Çoruhlu FK'yı, Balıkesirspor ise Bornova 1877'yi yenerek üst sıralama ve eşleşmeleri belirlemek için mücadele edecek.

calendar 13 Nisan 2026 15:51 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 15:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off bileti alan Balıkesir'in iki takımı Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor son hafta lig sıralaması yarışı verecek.

Normal sezonun son haftasına Ayvalıkgücü 56 puanla dördüncü, Balıkesirspor 55 puanla beşinci sırada girdi. Son hafta Ayvalık evinde düşme-kalma yarışındaki İzmir Çoruhlu FK'yı konuk ederken, Balıkesirspor ise amatöre düşmesi kesinleşen Bornova 1877 deplasmanına çıkacak. Son hafta alınacak sonuçlar play-off sıralamasını belirleyecek. İki takım play-offta Eskişehirspor ve Karşıyaka'yla eşleşecek. Lig bu sıralamayla biterse Balıkesirspor-Eskişehirspor, Ayvalıkgücü-Karşıyaka eşleşmeleri olacak. Bal-Kes normal sezonda ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Eskişehir'le dün 1-1 berabere kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
