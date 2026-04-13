13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-250'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Thompson, Dallas'taki geleceğine dair: "Her şey bir anda değişebilir..."

Dallas Mavericks'in veteran ismi Klay Thompson, takımla geçirdiği zorlu sezonun ardından geleceğine dair net bir mesaj vermekten kaçındı.

13 Nisan 2026 15:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thompson, Dallas'taki geleceğine dair: 'Her şey bir anda değişebilir...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks'in veteran ismi Klay Thompson, takımla geçirdiği zorlu sezonun ardından geleceğine dair net bir mesaj vermekten kaçındı.

Mavericks, Chicago Bulls karşısında aldığı 149-128'lik galibiyetle sezonu tamamladı ancak Batı Konferansı'nı 26-56'lık dereceyle 12. sırada bitirdi.

Texas ekibi için hayal kırıklığıyla geçen sezonda Thompson, 69 maçta forma giyerek 11.7 sayı, 2.1 ribaund ortalamaları yakaladı ve maç başına yaklaşık 21 dakika süre aldı.

Sezon sonu basın toplantısında geleceği hakkında yöneltilen soruya net bir yanıt vermekten kaçınan tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir soru. Açıkçası bilmiyorum. Sözleşmem var, bu yüzden buradayım ama Dallas'taki zamanım bana bir şeyi öğretti: Her şey bir anda değişebilir."

"Ben sadece burada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve anın tadını çıkarmaya odaklanıyorum. Gerçekten yapabileceğiniz tek şey bu."

Thompson, NBA oyuncusu olmanın zorluklarına da dikkat çekti:

"NBA oyuncusu olmanın en zor kısmı bu. İnsanlar size kırdığınız rekorlar ya da kazandığınız yüzükler için para verildiğini düşünüyor. Ama aslında size; takas edilebilmek, sürekli seyahat etmek, ailenizden uzak kalmak, sakatlıklarla mücadele etmek ve taraftarın görmediği tüm bu süreçlerle başa çıkabilmeniz için ödeme yapılıyor. İşin zor kısmı gerçekten bu."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.