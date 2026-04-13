Thompson, Dallas'taki geleceğine dair: 'Her şey bir anda değişebilir...'

Dallas Mavericks'in veteran ismi Klay Thompson, takımla geçirdiği zorlu sezonun ardından geleceğine dair net bir mesaj vermekten kaçındı.



Mavericks, Chicago Bulls karşısında aldığı 149-128'lik galibiyetle sezonu tamamladı ancak Batı Konferansı'nı 26-56'lık dereceyle 12. sırada bitirdi.



Texas ekibi için hayal kırıklığıyla geçen sezonda Thompson, 69 maçta forma giyerek 11.7 sayı, 2.1 ribaund ortalamaları yakaladı ve maç başına yaklaşık 21 dakika süre aldı.



Sezon sonu basın toplantısında geleceği hakkında yöneltilen soruya net bir yanıt vermekten kaçınan tecrübeli oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Zor bir soru. Açıkçası bilmiyorum. Sözleşmem var, bu yüzden buradayım ama Dallas'taki zamanım bana bir şeyi öğretti: Her şey bir anda değişebilir."



"Ben sadece burada elimden gelenin en iyisini yapmaya ve anın tadını çıkarmaya odaklanıyorum. Gerçekten yapabileceğiniz tek şey bu."



Thompson, NBA oyuncusu olmanın zorluklarına da dikkat çekti:



"NBA oyuncusu olmanın en zor kısmı bu. İnsanlar size kırdığınız rekorlar ya da kazandığınız yüzükler için para verildiğini düşünüyor. Ama aslında size; takas edilebilmek, sürekli seyahat etmek, ailenizden uzak kalmak, sakatlıklarla mücadele etmek ve taraftarın görmediği tüm bu süreçlerle başa çıkabilmeniz için ödeme yapılıyor. İşin zor kısmı gerçekten bu."



