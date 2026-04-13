Polonya futbolu ligin bitimine 6 hafta kala kördüğüm

Polonya'da ülke futbol piramidinin en üst seviyesi Ekstraklasa'da 34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasında 12 puan fark var.

calendar 13 Nisan 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Polonya Birinci Futbol Ligi'nde (Ekstraklasa) sezon sonuna doğru ortaya çıkan puan tablosuyla tarihin en rekabetçi sezonlarından biri yaşanıyor.

Ülke futbol piramidinin en üst seviyesi Ekstraklasa, 34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki 12 puanlık farkla eşine ender rastlanır bir heyecana sahne oluyor.

Lech Poznan'ın 46 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken, ligde kalmayı garantileyen takım henüz çıkmadı.

DEV KULÜP DÜŞME HATTINDA!

Müzesindeki 15 Ekstraklasa, 21 Polonya Kupası, 6 Polonya Süper Kupası'yla ülkenin en başarılı takımlarından Legia Varşova, küme düşme hattındaki 34 puanlı 4 takımdan biri olarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç ligden düşmedi.

Başkent temsilcisi, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti. 

SON 7 YILDA 3 YENİ ŞAMPİYON

37 milyon nüfuslu Polonya'da futbolun öngörülemezliği yeni değil. Ülke futbolu 2019'dan bu yana 3 yeni şampiyon çıkardı.

2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa ve 2023-2024 sezonunda da Jagiellonia Bialystok, Ekstraklasa'da ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Polonya futbolunda 1921 yılından bu yana 20 farklı kulüp şampiyon olma başarısı gösterdi.

KONFERANS LİGİ'NDE 4 TAKIM

Polonya futbolu bu sezon UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Rakow Czestochowa, Jagiellonia, Lech Poznan ve Legia Varşova ile temsil edildi.

Lig aşamasını namağlup ikinci bitiren Rakow, son 16 turunda Fiorentina'ya elendi.

Lech Poznan, son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Jagiellonia ise son 16 play-off turunda Fiorentina karşısında turu geçemedi.

Legia Varşova ise lig aşamasını 28. sırada tamamladı. 

HER HAFTA ORTALAMA 120 BİN TARAFTAR

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Ukrayna ile ev sahipliği yaptığı dönemde altyapısını ve statlarını elden geçiren Polonya'da her hafta ortalama 120 bin futbolsever, Ekstraklasa maçlarında tribünleri dolduruyor.

Kapasitesi 15 bin ve üzerinde 23 stada sahip Polonya'da, doluluk oranı son 10 yılda yaklaşık iki katına çıktı.

PUAN DURUMU!

Son 6 haftasına girilen Ekstraklasa'da puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
