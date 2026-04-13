13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kütahya'daki ziyaretinde Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk mesajı verdi.

calendar 13 Nisan 2026 10:14 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 11:09
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk mesajı verdi.

Kütahya Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışına katılan Başkan Saran, daha sonra Kütahyaspor'un şampiyonluk maçını tribünden takip etti.

Kütahya 24 yıl sonra 2. Lig'e yükselmeyi başarırken, kentte büyük bir sevinç yaşandı. Dernek açılışında açıklamalarda bulanan F.Bahçe Başkanı, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Kütahya'da açıklamalarda bulunan Saran, "Bugün Kütahyaspor'un şampiyonluğunu kutluyoruz. İnşallah 5 hafta sonra da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlarız" ifadelerini kullanarak taraftarlarına umut dağıttı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Burada taraftarlar ve futbolseverler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Saran, kentte gezmekte büyük zorluk yaşadı.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
