Doc Rivers, sona eren Bucks döneminin ardından sezonu değerlendirdi

13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

13 Nisan 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Koç Doc Rivers, Milwaukee Bucks başantrenörü olarak geçirdiği üç sezonun ardından görev süresinin sona ermesiyle birlikte sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Bucks, sezonu Philadelphia 76ers karşısında alınan 126-106'lık mağlubiyetle tamamladı ve 32-50'lik hayal kırıklığı yaratan bir dereceyle sezonu kapattı.

Rivers, sezonu şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu sürecin zorluklarından keyif aldım. İstediğim gibi gitmedi ama her zaman daha iyisini yapabilirdim. Sakatlıklar gibi birçok faktör vardı. Geriye bakmayı seven biri değilim, ileriye bakmak gerekir."

Sezon boyunca Giannis Antetokounmpo başta olmak üzere yaşanan sakatlıklar ve transfer söylentileri, Bucks'ın performansını olumsuz etkiledi.

Rivers'ın görev süresi boyunca 97 galibiyet – 103 mağlubiyetlik bir derece elde etmesi ve iki kez ilk turda elenmesinin ardından bu sezon playoff dışında kalması, Milwaukee döneminin beklentilerin altında kalmasına neden oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
