Doc Rivers, sona eren Bucks döneminin ardından sezonu değerlendirdi

Koç Doc Rivers, Milwaukee Bucks başantrenörü olarak geçirdiği üç sezonun ardından görev süresinin sona ermesiyle birlikte sezon hakkında açıklamalarda bulundu.



Bucks, sezonu Philadelphia 76ers karşısında alınan 126-106'lık mağlubiyetle tamamladı ve 32-50'lik hayal kırıklığı yaratan bir dereceyle sezonu kapattı.



Rivers, sezonu şu sözlerle değerlendirdi:



"Bu sürecin zorluklarından keyif aldım. İstediğim gibi gitmedi ama her zaman daha iyisini yapabilirdim. Sakatlıklar gibi birçok faktör vardı. Geriye bakmayı seven biri değilim, ileriye bakmak gerekir."



Sezon boyunca Giannis Antetokounmpo başta olmak üzere yaşanan sakatlıklar ve transfer söylentileri, Bucks'ın performansını olumsuz etkiledi.



Rivers'ın görev süresi boyunca 97 galibiyet – 103 mağlubiyetlik bir derece elde etmesi ve iki kez ilk turda elenmesinin ardından bu sezon playoff dışında kalması, Milwaukee döneminin beklentilerin altında kalmasına neden oldu.



