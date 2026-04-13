13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Dev seri öncesi Redick ve Udoka'dan net mesajlar!

Batı Konferansı'nda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers (53-29) ile beşinci sıradaki Houston Rockets (52-30), playoff ilk turunda karşı karşıya gelecek.

13 Nisan 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler
Serinin ilk maçı 18 Nisan Cumartesi günü Los Angeles'ta oynanacak ve saha avantajı Lakers tarafında olacak.

Lakers başantrenörü JJ Redick, normal sezon finalinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son altı haftadır zihinsel olarak ve alışkanlıklarımız açısından playofflara hazırlanıyoruz. Kaçıncı sırada bitirirsek bitirelim, kolay bir eşleşme olmayacağını biliyorduk. Denver, Minnesota ya da Houston fark etmezdi."

"Houston çok iyi bir takım. Hazırlanacağız, mücadele edeceğiz ve seriyi kazanmak için sahaya çıkacağız."

Redick ayrıca takımına şu mesajı verdiğini belirtti:

"Bugüne kadar rakipten çok kendimize odaklandık. Ama artık rakip önemli. Önümüzdeki 4-5 gün içinde oyuncularımızı fiziksel ve zihinsel olarak en iyi noktaya getireceğiz."

Öte yandan Rockets başantrenörü Ime Udoka ise daha detaylı değerlendirmelerde bulundu:

"Sezon boyunca sıralamadan bağımsız olarak kendi oyunumuza odaklanmak istedik. Son dönemde onlara karşı iki maç kaybettik ama o zamandan bu yana önemli bir değişim yaşadık."

Udoka, Lakers'ın eksiklerine rağmen tehlikeli olduğunu vurguladı:

"Sakatlıkları olduğunu biliyoruz ama kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. Bu ligde her zaman dikkatli olmanız gerekir."

Kevin Durant'e uygulanan ikili sıkıştırmalar konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Top kayıpları ve doğru karar verememek bizi zorladı. Artık bu tür savunmalara karşı daha hazırlıklıyız."

LeBron James'in artan sorumluluğu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Doncic ve Reaves yokken daha fazla odaklanabileceğiniz tek bir oyuncu oluyor. LeBron'un üzerinde büyük yük var ve ona karşı farklı savunma planları uygulayacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
