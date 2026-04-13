Dev seri öncesi Redick ve Udoka'dan net mesajlar!

Batı Konferansı'nda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers (53-29) ile beşinci sıradaki Houston Rockets (52-30), playoff ilk turunda karşı karşıya gelecek.



Serinin ilk maçı 18 Nisan Cumartesi günü Los Angeles'ta oynanacak ve saha avantajı Lakers tarafında olacak.



Lakers başantrenörü JJ Redick, normal sezon finalinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Son altı haftadır zihinsel olarak ve alışkanlıklarımız açısından playofflara hazırlanıyoruz. Kaçıncı sırada bitirirsek bitirelim, kolay bir eşleşme olmayacağını biliyorduk. Denver, Minnesota ya da Houston fark etmezdi."



"Houston çok iyi bir takım. Hazırlanacağız, mücadele edeceğiz ve seriyi kazanmak için sahaya çıkacağız."



Redick ayrıca takımına şu mesajı verdiğini belirtti:



"Bugüne kadar rakipten çok kendimize odaklandık. Ama artık rakip önemli. Önümüzdeki 4-5 gün içinde oyuncularımızı fiziksel ve zihinsel olarak en iyi noktaya getireceğiz."



Öte yandan Rockets başantrenörü Ime Udoka ise daha detaylı değerlendirmelerde bulundu:



"Sezon boyunca sıralamadan bağımsız olarak kendi oyunumuza odaklanmak istedik. Son dönemde onlara karşı iki maç kaybettik ama o zamandan bu yana önemli bir değişim yaşadık."



Udoka, Lakers'ın eksiklerine rağmen tehlikeli olduğunu vurguladı:



"Sakatlıkları olduğunu biliyoruz ama kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. Bu ligde her zaman dikkatli olmanız gerekir."



Kevin Durant'e uygulanan ikili sıkıştırmalar konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"Top kayıpları ve doğru karar verememek bizi zorladı. Artık bu tür savunmalara karşı daha hazırlıklıyız."



LeBron James'in artan sorumluluğu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Doncic ve Reaves yokken daha fazla odaklanabileceğiniz tek bir oyuncu oluyor. LeBron'un üzerinde büyük yük var ve ona karşı farklı savunma planları uygulayacağız."



