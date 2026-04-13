12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Galatasaray'da istikrar sorunu!

Süper Lig'de şampiyon olduğu son 3 sezonda özellikle son haftalarda kadro istikrarı bulan Galatasaray, bu sezon ise son 5 hafta öncesi bu konuda istikrar sağlayamadı.

13 Nisan 2026 09:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, milli aradan kötü bir dönüş yaptı. Sarı-kırmızılılar, ligde üst üste puan kayıpları yaşadı.

Milli ara dönüşü Trabzonspor'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra erteleme maçında Göztepe'yi mağlup etti ve sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, milli ara sonrası oynadığı 3 maçın 2'sinde puan kaybı yaşadı.

İSTİKRAR SORUNU

Galatasaray'da yaşanan bu kayıpları ile birlikte ara dönüşü 3 maçta 3 farklı 11'in (Sakatlıkların da etkisiyle) sahaya çıkması istikrar sorununu da gözler önüne serdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de şampiyon olduğu son 3 sezonda özellikle son haftalara girilirken ideal bir 11 bularak kadro istikrarı ile mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ise son 5 hafta öncesi kadroda istikrar bulamadı.

OSIMHEN'İN YOKLUĞU

Sarı-kırmızılılarda özellikle Victor Osimhen'in yokluğu da yaşanan puan kayıplarında etkili oldu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun yokluğunda ligde 10 puan kaybetti. Okan Buruk, Osimhen'in gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda yer alacağını söyledi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray'da maç yoğunluğu da kadro istikrarının sağlanamamasına büyük etki etti. Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından bundan sonra ağırlıklı olarak haftada tek maça düşeceklerini söyledi ve bu durumun önemine dikkat çekti.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Bu sene çok büyük maç sayısına ulaştık. Bu yüzden takımın üzerinde yorgunluk oluyor. Bir haftada 3 maç oynamak yoruyor. Maç içinde belli yerlerde bunu hissediyorsunuz. Son dakikalarda biraz daha fazla hissettik. Yorgunluğun yanında zorlu bir dönem geçiriyoruz. Osimhen sakatlandı, Lang'ın parmağı, yüzde 100'ünü sahaya veremiyor. Yunus'un Trabzonspor maçından sonra ağrıları vardı. Sadece dün antrenman yaptı. Asprilla son maçta sakatlandı. Osimhen haricinde hücumda yükümüzü çekecek, bizi kaleye götürecek, tehlike oluşturacak oyuncu sayımız azaldı. İkinci golü atma şansları geldi ama son bölümde yeterince pozisyon bulamadık. Erken panik yaptık. Rakip kaleye giderken saçma fauller yaptık. Rakibimiz oyunun durmasını isteyen taraftı ve durmadan yararlandı. Her faulde oyun yaklaşık 1 dakika durdu. Son bölümde daha sakin kalabilirdik, hücumdaki aksiyonlarımızı daha net bitirebilirdik. Bu yorgunluklar bu dönemde çıkabiliyor. Birinci avantajımız, önde olan takım biziz. İkincisi tek maça düştük. Türkiye Kupası'nda rotasyon yapabiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yoğun fikstürden çıktık. Bundan sonra daha çok hazırlanıp, odaklanabileceğimiz, mental yorgunluğu atabileceğimiz ve şampiyonluk moduna net girebileceğimiz 5 maç var. Bundan önceki senelerde de bu tür puan kayıplarını yaşadık. Devamında hep başarılı olduk. Yine başaracağız. Bugünkü maçtan sonra kafamda en ufak bir tereddüt yok. Takımıma inanıyorum. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Ondan sonra Fenerbahçe derbisi var. En yakın rakibinizle oynamak önemli ama ilk düşüncemiz Gençlerbirliği maçı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
