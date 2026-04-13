Tedesco'dan derbi öncesi Skriniar kararı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'a takılmasıyla birlikte zirveyle farkı 2 puana düşürdü.
Süper Lig'de bu hafta Çeykur Rizepor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde akıllar ise bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde. Domenico Tedesco, sezonun kaderini tayin edecek dev maç öncesi kadro için flaş kararlar aldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK 11'E
Süper Lig'de cuma günü Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, stoper tandemini mecburen değiştirecek. Sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'nün maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
SKRINIAR'LA İLGİLİ KARAR NETLEŞMEDİ
Kayserispor maçının ikinci yarısına çıkmayan Milan Skriniar'da ise belirsizlik sürüyor. Ağrıları artmayan tecrübeli stoper için aktif dinlenme uygulanıyor. Derbiye Skriniar'dan yoksun çıkmak istemeyen Tedesco ise oyuncuyla ilgili henüz kesin kararını vermiş değil.
SKRINIAR OYNAMAZSA 3 ADAY VAR
Milan Skriniar'ın kendisini iyi hissetmemesi halinde Rizespor maçında Çağlar Söyüncü'nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.
KUPADA OYNATILMAYACAK
Bu arada Türkiye Gazetesi'ne göre Milan Skriniar, Rizespor'a karşı forma giyse dahi kupadaki Konyaspor karşılaşmasında görev almayacak ve tecrübeli stoper, Galatasaray derbisine saklanacak.
Tedavileri süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio'nun da Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.
