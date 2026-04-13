13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Tedesco'dan derbi öncesi Skriniar kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesi Çaykur Rizespor ve kupadaki Konyaspor maçlarında bir dizi rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Tedesco, ligin kaderini belirlemesi beklenen Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken bir karar aldı.

calendar 13 Nisan 2026 10:56
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaelispor'a takılmasıyla birlikte zirveyle farkı 2 puana düşürdü.

Süper Lig'de bu hafta Çeykur Rizepor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde akıllar ise bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde. Domenico Tedesco, sezonun kaderini tayin edecek dev maç öncesi kadro için flaş kararlar aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLK 11'E

Süper Lig'de cuma günü Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, stoper tandemini mecburen değiştirecek. Sarı kart cezalısı Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'nün maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

SKRINIAR'LA İLGİLİ KARAR NETLEŞMEDİ

Kayserispor maçının ikinci yarısına çıkmayan Milan Skriniar'da ise belirsizlik sürüyor. Ağrıları artmayan tecrübeli stoper için aktif dinlenme uygulanıyor. Derbiye Skriniar'dan yoksun çıkmak istemeyen Tedesco ise oyuncuyla ilgili henüz kesin kararını vermiş değil.

SKRINIAR OYNAMAZSA 3 ADAY VAR

Milan Skriniar'ın kendisini iyi hissetmemesi halinde Rizespor maçında Çağlar Söyüncü'nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

KUPADA OYNATILMAYACAK

Bu arada Türkiye Gazetesi'ne göre Milan Skriniar, Rizespor'a karşı forma giyse dahi kupadaki Konyaspor karşılaşmasında görev almayacak ve tecrübeli stoper, Galatasaray derbisine saklanacak.

Tedavileri süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio'nun da Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.