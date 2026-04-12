11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-1
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

18 yaşında Dünya rekoru kırdı! Yeni Usain Bolt

18 yaşındaki Gout Gout atletizm dünyasını salladı. Sydney'de 200 metreyi 19.67 koşarak rekorları altüst etti. Bu performans yeni bir yıldızın doğuşu olarak görülüyor.

12 Nisan 2026 08:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 08:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atletizm dünyası yeni bir yıldızın doğuşuna tanıklık etti. 18 yaşındaki Avustralyalı sprinter Gout Gout, Sydney'de düzenlenen Avustralya Şampiyonası'nda 200 metreyi 19.67 saniyede koşarak tarihe geçti.

Bu performans yalnızca bir yarış derecesi değil; aynı anda birden fazla rekorun kırıldığı, atletizmde yeni bir dönemin sinyali olarak görülüyor.

GOUT GOUT KİMDİR?

Gout Gout, Avustralya'nın son yıllarda yetiştirdiği en önemli sprint yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Doğum: 2007
Yaş: 18
Ülke: Avustralya
Branş: 100 metre / 200 metre
Uzmanlık: 200 metre sprint
Henüz genç yaş kategorilerinde yarışmasına rağmen, performans seviyesi elit dünya atletleriyle kıyaslanmaya başlanmış durumda.

NASIL PARLADI?

Gout Gout'un yükselişi ani değil, sistemli bir gelişimin sonucu.

- Genç yaşta sprintte dikkat çekti
- Ulusal gençler kategorilerinde dominant performanslar sergiledi
- Teknik olarak güçlü çıkış ve hız koruma yeteneğiyle öne çıktı
- Uzmanlara göre en büyük farkı, maksimum hıza ulaştıktan sonra temposunu koruyabilmesi.

TARİHİ PERFORMANS

Sydney'de koştuğu 19.67 derecesiyle:

- U20 dünya rekoru
- Avustralya ulusal rekoru
- 20 saniyenin altına inen ilk Avustralyalı oldu.

Bu derece, sadece gençler kategorisi değil, genel elit seviyede de üst düzey bir performans olarak değerlendiriliyor.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

200 metre sprintte 20 saniyenin altı, atletizmde elit seviye olarak kabul edilir.

Gout Gout'un bu seviyeye 18 yaşında ulaşması, onu:

- Olimpiyat adayı
- Dünya şampiyonluğu potansiyeli
- G eleceğin elit sprinterleri arasına doğrudan taşıyor.

YENİ USAIN BOLT MU?

Atletizm dünyasında şimdiden Usain Bolt karşılaştırmaları yapılmaya başlandı.

Ancak uzmanlar bu noktada temkinli:

- Fiziksel potansiyel benzer
- Hız üretimi üst düzey
- Sürdürülebilir performans henüz test edilmedi
 
Bu nedenle mevcut değerlendirme, yüksek potansiyelli ancak gelişim süreci devam eden bir atlet yönünde.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Gout Gout'un kariyerinde sıradaki kritik adımlar:

- Uluslararası büyük turnuvalar
-  Dünya şampiyonası performansı
- Olimpiyat sahnesi
 
Bu süreç, onun kalıcı bir yıldız olup olmayacağını belirleyecek.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.