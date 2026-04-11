Trabzonspor, Alanya'da yine kazanamadı!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında son 4 sezondur kazanamıyor.
Corendon Alanyaspor ile 20. karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı.
Akdeniz temsilcisine üstünlük kurmakta zorlanan Trabzonspor, son 4 sezonda rakibini deplasmanda mağlup edemedi.
2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşayan Trabzonspor, bugün de 1-1'lik sonuçla galip gelemedi.
3 MAÇI DA KAZANAMADI
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta olmak üzere 3 karşılaşmayı kazanamadı.
Karadeniz ekibi, ligde rakibi ile iki maçta da 1-1 berabere kalırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da 1-0 mağlup oldu
