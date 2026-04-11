Leipzig tek golle yerini korudu!

Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında RB Leipzig ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leipzig, 1-0'lık skorla kazandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo, maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Leipzig, 56 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Son 3 maçını kazanamayan Gladbach ise 30 puanda kaldı.
Leipzig, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Gladbach ise Mainz'ı ağırlayacak.
