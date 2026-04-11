Aras Kargo Play-Off'ta rövanşa çıkıyor

Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aras Kargo 12 Nisan Pazar günü rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.



Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan hakem ikilisi yönetecek.



İki galibiyet alan takımın Play-Off 5-6 Etabı'na yükseleceği seride 1-1 eşitlik sağlanırsa üçüncü ve son maç 14 Nisan Salı günü yine Bursa'da oynanacak



. Ligdeki ikinci sezonunu geçirip ilk kez Play-Off oynayan İzmir ekibi sezonu 5'inci sırada bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Play-Off 5-8 Etabı'nın diğer eşleşmesindeki ilk maçta Galatasaray, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.