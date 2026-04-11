Fenerbahçe, Kayserispor ile 50. randevuda

Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı. 10 maç ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.





TAM 8 İSİM KART SINIRINDA





Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Kayserispor önünde sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.





12 MAÇLIK SERİ





Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan 1-0'lık mücadele oldu.





İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK





Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını yeni atlatan ve sadece 1 idmana çıkan İsmail Yüksek tedbir amaçlı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Edson Alvarez de bireysel çalışmalarını sürdürdü. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.



