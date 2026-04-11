10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Fenerbahçe, Kayserispor ile 50. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor ile deplsmanda karşılaşacak.

calendar 11 Nisan 2026 08:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe ile Kayserispor ligde 50. kez mücadele edecek. 49 maçta sarı-lacivertliler 31 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar 3 puan kazandı. 10 maç ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 114 golüne, Kayserispor 55 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kazandı.

TAM 8 İSİM KART SINIRINDA

Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de 8 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular Kayserispor önünde sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

12 MAÇLIK SERİ

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların ligde rakip olduğu son 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 10'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayseri ekibinin Fenerbahçe'yi mağlup ettiği son lig maçı 3 Kasım 2019'da Kayseri'de oynanan 1-0'lık mücadele oldu.

İSMAİL YÜKSEK KADRODA YOK

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını yeni atlatan ve sadece 1 idmana çıkan İsmail Yüksek tedbir amaçlı Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı. Edson Alvarez de bireysel çalışmalarını sürdürdü. Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
