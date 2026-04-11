Marsilya taraftarı önünde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya ile Metz karşı karşıya geldi.



Velodrrome'de oynanan müsabakayı Marsilya 2-1 kazandı.



Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Aubameyang, 48. dakikada Igor Paixao ve 90+3'de Hamed Junior Traore kaydetti.



Metz'in tek golünü ise 50. dakikada Georgiy Tsitaishvili kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 52'ye yükseltti.



Metz ise 15 puanla son sırada kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Marsilya gelecek hafta deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.



Metz ise sahasında Paris FC'yi konuk edecek.