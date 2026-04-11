10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Marsilya taraftarı önünde hata yapmadı

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya, sahasında Metz'i 2-1 mağlup etti.

calendar 11 Nisan 2026 00:00
Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya ile Metz karşı karşıya geldi.

Velodrrome'de oynanan müsabakayı Marsilya 2-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Aubameyang, 48. dakikada Igor Paixao ve 90+3'de Hamed Junior Traore kaydetti.

Metz'in tek golünü ise 50. dakikada Georgiy Tsitaishvili kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 52'ye yükseltti.

Metz ise 15 puanla son sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Marsilya gelecek hafta deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.

Metz ise sahasında Paris FC'yi konuk edecek.
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
