10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-283'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-054'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-052'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-067'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
2-047'
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Tiago Djalo: "O golleri yemeyebilirdik"

Beşiktaşlı futbolcu Tiago Djalo, Antalyaspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Gine asıllı Portekizli stoperi Tiago Djalo, açıklamalarda bulundu.

"YEDİĞİMİZ İKİ GOLÜ YEMEYEBİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Djalo, "Yediğimiz iki golü yemeyebilirdik. İki yarıda da rakibe fırsat verdik ve rakip de bunu değerlendirdi iki gol özelinde ama bu maçı kazandık. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız." dedi.

"BİR SONRAKİ MAÇA HAZIRLANACAĞIZ"

Performansları hakkında konuşan savunma oyuncusu, "Genel olarak performansımız iyiydi. Bugünden olumlu ve olumsuz sonuçları alıp bir sonraki maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
