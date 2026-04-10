10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Kocaelispor'dan Galatasaray için açıklama!

Kocaelispor, ligin 29. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

calendar 10 Nisan 2026 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 19:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, ligde Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Kocaelispor'un açıklamasında, "Son günlerde Galatasaray cephesinden bazı yöneticiler ve teknik heyet tarafından kulübümüz hakkında yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Geçmişte çeşitli gerekçelerle ortamı germeye çalışan anlayışların, bugün çok daha ağır ve hedef gösterici açıklamalarla Kocaelispor'u tartışmaların içine çekmeye çalışmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Şunu açık ve net ifade ediyoruz: Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız. Kocaelispor; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez. Hiç kimse; tribünlerde Kocaelispor sevgisini taşıyan insanlarımızı baskı, algı, söz ya da psikolojik oyunlarla sindirebileceğini düşünmemelidir. Korkunun olduğu yerde algı olur; inancın olduğu yerde Kocaelispor olur. Tribünde Hodri Meydan, sahada Kocaelispor varsa; hiçbir baskı bu armayı susturamaz. Özellikle bilinmelidir ki; bu hafta sonu Galatasaray deplasmanında oynanacak mücadelede, yönetimimiz; takımımızın en büyük gücü olan Hodri Meydan ile birlikte tribündeki yerini alacaktır." denildi.

Kocaelispor'un açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Son günlerde Galatasaray cephesinden bazı yöneticiler ve teknik heyet tarafından kulübümüz hakkında yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki; bu açıklamaların bir kısmı, yalnızca yaklaşan müsabakanın tansiyonunu yükseltmekle kalmamış, aynı zamanda Türk futbolunun centilmenlik ruhuna, rekabet ahlakına ve sporun birleştirici değerlerine zarar verecek bir noktaya ulaşmıştır.

Kocaelispor; köklü tarihi, şehriyle kurduğu güçlü bağ, taşıdığı arma, büyük camiası ve onurlu duruşuyla; Türkiye'nin dört bir yanında saygıyla anılan, Türk futbolunun vicdanında önemli bir yere sahip büyük bir değerdir.

Bu büyük camianın en önemli gücü ise, hiç şüphesiz ki; kulübümüzün enerji ve motivasyon kaynağı olan Hodri Meydan taraftar grubudur.

Bu camiayı hedef alan, itibarsızlaştırmaya çalışan, taraftarını provoke eden ya da kulübümüzü kamuoyu önünde küçük düşürmeye yönelik bir dilin karşısında asla sessiz kalmayacağımız bilinmelidir.

Bizim kulübümüz; saha içinde mücadele eder, saha dışında ise vakarını korur.

Ancak bu vakar; ne suskunluktur, ne de geri adım atmaktır.

Geçmişte çeşitli gerekçelerle ortamı germeye çalışan anlayışların, bugün çok daha ağır ve hedef gösterici açıklamalarla Kocaelispor'u tartışmaların içine çekmeye çalışmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Şunu açık ve net ifade ediyoruz:

Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir camiayı hedef alarak güç gösterisi yapamazsınız. Bir şehrin onuruna dokunarak adalet ve fair-play ikliminde var olamazsınız.

Kocaelispor; kimseden korkmaz, kimseden çekinmez, hiçbir kişi, kurum ya da algı operasyonu karşısında boyun eğmez.

Hiç kimse; tribünlerde Kocaelispor sevgisini taşıyan insanlarımızı baskı, algı, söz ya da psikolojik oyunlarla sindirebileceğini düşünmemelidir.

Korkunun olduğu yerde algı olur; inancın olduğu yerde Kocaelispor olur.

Tribünde Hodri Meydan, sahada Kocaelispor varsa; hiçbir baskı bu armayı susturamaz.

Özellikle bilinmelidir ki; bu hafta sonu Galatasaray deplasmanında oynanacak mücadelede, yönetimimiz; takımımızın en büyük gücü olan Hodri Meydan ile birlikte tribündeki yerini alacaktır.

Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve milyonlarca Kocaelispor taraftarı; tek yürek halinde sahaya çıkacak, son düdüğe kadar, son nefesimize kadar, Kocaelispor'un ruhu, onuru ve karakteriyle mücadele edecektir.

Ve inanıyoruz ki; alın teriyle, hakkıyla mücadele eden kazanacak ve biz puanlarımızı alarak şehrimize döneceğiz.

Bilinmelidir ki;

bir maçın sonucu yalnızca iki takımın durumunu değil, ligin dengesini, diğer kulüplerin kaderini ve rekabetin adaletini de etkiler.

Bu nedenle söz konusu müsabakada; hakem ve VAR kararlarının, yalnızca adalet, eşitlik ve fair-play ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi en büyük temennimizdir.

Çünkü Türk futbolunun bugün en fazla ihtiyaç duyduğu şey; gürültü değil adalet, baskı değil eşitlik, algı değil temiz rekabettir.

Pazar günü sahada futbol konuşulsun, tribünlerde coşku olsun, rekabette gerilim değil karakter öne çıksın.

Kazanan; algı değil, alın teri olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.