10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Real ve Bayern'e kötü haber: Nico Schlotterbeck imzayı attı

Borussia Dortmund, adı Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan Nico Schlotterbeck'in sözleşmesini 2031'e kadar uzattı.

10 Nisan 2026 17:43
Sporx.com
Borussia Dortmund, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile ilgili sözleşme sürecini resmen tamamladı.

Bundesliga ekibi, daha önce yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaştığı belirtilen 26 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Böylece bir süredir kamuoyuna yansıyan belirsizlik de ortadan kalkmış oldu.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Daha önce Sky Sports kaynaklı haberlerde Borussia Dortmund'un Schlotterbeck ile 2031'e kadar anlaşmaya vardığı, oyuncunun yeni sözleşmesinden yıllık yaklaşık 14 milyon euro kazanacağı ve kontratta 2027'den itibaren geçerli olacak bir serbest kalma maddesinin bulunacağı öne sürülmüştü.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KARARDI"

Kulüpten gelen resmi açıklamayla birlikte imzalar atılırken, Alman savunma oyuncusu da kararıyla ilgili konuştu. Schlotterbeck yaptığı açıklamada,

"BVB'deki sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Bu süreçte bilinçli olarak zaman ayırdım, çünkü bu benim için önemli bir karardı." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID VE BAYERN MÜNİH'E KÖTÜ HABER

Adı daha önce Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan başarılı stoperin takımda kalması, Dortmund adına önemli bir iç transfer hamlesi olarak değerlendiriliyor.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ SAVUNMACILARI ARASINDA

2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Dortmund'a transfer edilen Schlotterbeck, sarı-siyahlı formayla şu ana kadar 155 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Alman stoper, dünyanın en değerli savunmacıları arasında gösteriliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 31 maçta görev alan Schlotterbeck, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla savunmanın yanı sıra hücuma da katkı sağlamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
