Real ve Bayern'e kötü haber: Nico Schlotterbeck imzayı attı

Borussia Dortmund, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile ilgili sözleşme sürecini resmen tamamladı.



Bundesliga ekibi, daha önce yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaştığı belirtilen 26 yaşındaki Alman stoperin sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Böylece bir süredir kamuoyuna yansıyan belirsizlik de ortadan kalkmış oldu.



SÖZLEŞMENİN DETAYLARI



Daha önce Sky Sports kaynaklı haberlerde Borussia Dortmund'un Schlotterbeck ile 2031'e kadar anlaşmaya vardığı, oyuncunun yeni sözleşmesinden yıllık yaklaşık 14 milyon euro kazanacağı ve kontratta 2027'den itibaren geçerli olacak bir serbest kalma maddesinin bulunacağı öne sürülmüştü.



"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KARARDI"



Kulüpten gelen resmi açıklamayla birlikte imzalar atılırken, Alman savunma oyuncusu da kararıyla ilgili konuştu. Schlotterbeck yaptığı açıklamada,



"BVB'deki sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Bu süreçte bilinçli olarak zaman ayırdım, çünkü bu benim için önemli bir karardı." ifadelerini kullandı.



REAL MADRID VE BAYERN MÜNİH'E KÖTÜ HABER



Adı daha önce Real Madrid ve Bayern Münih ile anılan başarılı stoperin takımda kalması, Dortmund adına önemli bir iç transfer hamlesi olarak değerlendiriliyor.



DÜNYANIN EN DEĞERLİ SAVUNMACILARI ARASINDA



2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Dortmund'a transfer edilen Schlotterbeck, sarı-siyahlı formayla şu ana kadar 155 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olan Alman stoper, dünyanın en değerli savunmacıları arasında gösteriliyor.



BU SEZON NE YAPTI?



Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 31 maçta görev alan Schlotterbeck, 4 gol ve 2 asistlik performansıyla savunmanın yanı sıra hücuma da katkı sağlamıştı.



