10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Altınordu'da Yusuf Şimşek kulübeye dönüyor

Altınordu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, 12 Nisan Pazar günü oynanacak Bucaspor 1928 derbisiyle birlikte kulübedeki yerini alacak.

calendar 10 Nisan 2026 15:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'a 2-1 yenilerek son 3 haftaya küme düşme baskısıyla girdi.

Teknik direktör Yusuf Şimşek ise pazar günü iç sahada oynanacak Bucaspor 1928 derbisiyle birlikte görevine geri dönecek.

Bu sezon Altay'ı çalıştırdığı dönemde 3, Altınordu'da ise 1 kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen tecrübeli teknik adam, Beykoz deplasmanında takımının başında yer alamadı.

Teknik patron Şimşek'in kritik önem taşıyan Bucaspor 1928 derbisinde kulübedeki yerini alacağı ifade edildi. Altınordu'yu düşme hattından kurtaran Yusuf Şimşek, kırmızı-lacivertli ekibe iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini aldırmaya çalışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
