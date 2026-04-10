Sami Uğurlu'dan Orkun Kökçü'ye övgü

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Uğurlu, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için övgü dolu ifadeler kullandı.



Sami Uğurlu, "Başakşehir maçındaki formatla başladık. Geçiş hücumları ile pozisyon aramak istedik ama Beşiktaş iyi başladı ve çok pozisyona girdi. Beşiktaş'ın hareketliliği ve oyun kalitesi çok iyiydi. Bloklar arası çok genişledi bizim tarafımızda. Orada çok zaaf yaşadık. Yakın temaslı, şiddetli oyunda temas yaşadık. Beşiktaşlı oyuncuların da çok fazla payı var burada, Orkun büyük oyunu ile oyunu yukarı taşıdı. Bize çok problem yaşattı. Çok fazla hata yaptık. İki gol bulduk ve beş altı pozisyon bulduk. Beşiktaş deplasmanında iki gol buluyorsan puan alman gerekiyor ama oyunun geneline bakınca puanı hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." dedi.



Sami Uğurlu, ligde kalmalarına yönelik soruyla ilgili, "Bizimle ilgili ama rakiplerle de ilgili. Şu anda öyle düşünmüyoruz. 5 maçımız var. 3 maçı kendi sahamızda oynayacağız. Burada alacağımız galibiyetler bizi ligde tutar. İçerideki maçlarda mutlaka kazanmamız gerekiyor. İlk puan için bir şey demeyeyim ama özellikle iç sahada kazanmamız gerekiyor. Puan avantajımız var ve devam ediyor. İlk Konyaspor maçından itibaren kazandığımız her maç bizi ligde tutmak için yetecek." yanıtını verdi.



