10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Michael Olise için ayrılık yanıtı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Michael Olise için konuştu. Fransız yıldızın olası ayrılığını kesin bir dille reddeden Eberl, Olise ile uzun vadeli bir projeleri olduğunu söyledi.

calendar 10 Nisan 2026 17:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, takımın önemli isimlerinden Michael Olise ile ilgili konuştu.

Eberl, Fransız yıldız ile ilgili yaptığı açıklamada, "Onun gelişimini takip ettik. Olise'yi transfer ettiğimizde potansiyelini biliyorduk. Bayern Münih'te geçirdiği yaklaşık iki yılda sadece bunu doğrulamakla kalmadı, daha da gelişti. Olise'nin en ilginç yanı, nadiren kendi performansından memnun olması. Kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri olma potansiyeline sahip." dedi.

Eberl, Bayern Münih'te sergilediği performansın ardından Real Madrid ve Liverpool gibi takımlarla adı geçen 24 yaşındaki futbolcu için ayrılığı kesin bir dille reddetti.

Max Eberl, "Uzun süreli bir projemiz var. Olise burada kendisini harika hissediyor. Takımın nasıl olduğunu ve ne tür sonuçlar alabileceğini görüyoruz. Böyle oynamaya devam edersek, ayrılma söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan Olise, 16 gol attı ve 29 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
