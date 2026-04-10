Gabriel Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması

Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, geleceğiyle ilgili konuştu.



Brezilyalı golcü, "Arsenal ile sözleşmem 2027 yılına kadar devam ediyor. Takımdaki durumun eskisine göre değişti ancak bugün ana odak noktam hala kulüp. Burada işleri yoluna koymak, teknik direktörün ihtiyaç duyduğu şekilde takıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon bittiğinde sözleşmeyi düşünmeye başlayacağız." dedi.



Arsenal forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 29 yaşındaki Gabriel Jesus, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



