10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Gabriel Jesus'tan yeni sözleşme açıklaması

Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, sezon sonunda yeni sözleşme konusunu düşünmeye başlayacağını söyledi.

calendar 10 Nisan 2026 17:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal forması giyen Gabriel Jesus, geleceğiyle ilgili konuştu.

Brezilyalı golcü, "Arsenal ile sözleşmem 2027 yılına kadar devam ediyor. Takımdaki durumun eskisine göre değişti ancak bugün ana odak noktam hala kulüp. Burada işleri yoluna koymak, teknik direktörün ihtiyaç duyduğu şekilde takıma yardımcı olmak istiyorum. Sezon bittiğinde sözleşmeyi düşünmeye başlayacağız." dedi.

Arsenal forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 29 yaşındaki Gabriel Jesus, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
