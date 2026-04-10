Badminton Şampiyonasında Finale yükseldiler!

Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde finale yükselen Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, önemli bir başarıya imza attı.İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonda çift kadınlarda mücadele eden Bengisu ile Nazlıcan, yarı finalde Danimarkalı Kathrine Vang-Mette Werge ikilisiyle karşılaştı.Milli sporcular, müsabakayı 21-17 ve 21-10'luk setlerle 2-0 kazanarak finale yükseldi. Bengisu-Nazlıcan çifti, böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk finalini elde etti.Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, son 16 turunda İsveçli Fiona Hallberg-Elin Öhling, çeyrek finalde de İngiliz Lisa Curtin-Sian Kelly çiftini 2-0 mağlup etmişti.2024 yılında Avrupa üçüncüsü olan Bengisu-Nazlıcan ikilisi, İspanya'da set vermeden finale çıkma başarısı gösterdi.Türkiye'nin, büyükler Avrupa badminton şampiyonalarında 5 bronz madalyası bulunuyordu.