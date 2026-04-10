10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Badminton Şampiyonasında Finale yükseldiler!

Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda finale yükseldi.

10 Nisan 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlar kategorisinde finale yükselen Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, önemli bir başarıya imza attı.

İspanya'nın Huelva kentindeki organizasyonda çift kadınlarda mücadele eden Bengisu ile Nazlıcan, yarı finalde Danimarkalı Kathrine Vang-Mette Werge ikilisiyle karşılaştı.

Milli sporcular, müsabakayı 21-17 ve 21-10'luk setlerle 2-0 kazanarak finale yükseldi. Bengisu-Nazlıcan çifti, böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk finalini elde etti.

Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, son 16 turunda İsveçli Fiona Hallberg-Elin Öhling, çeyrek finalde de İngiliz Lisa Curtin-Sian Kelly çiftini 2-0 mağlup etmişti.

2024 yılında Avrupa üçüncüsü olan Bengisu-Nazlıcan ikilisi, İspanya'da set vermeden finale çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin, büyükler Avrupa badminton şampiyonalarında 5 bronz madalyası bulunuyordu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
