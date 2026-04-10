Trabzonspor'a şok: Paul Onuachu

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sakatlandığını ve Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"
