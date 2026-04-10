10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-277'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
1-047'
10 Nisan
Real Madrid-Girona
0-045'
10 Nisan
Roma-Pisa
3-061'
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
1-0DA
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

Antalyaspor'da itiraf: "Sorun yaşamamız normal"

Antalyaspor'da Samuel Ballet ve Van de Streek, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

calendar 10 Nisan 2026 22:39
Antalyaspor'da itiraf: 'Sorun yaşamamız normal'
Antalyaspor'un iki futbolcusu Samuel Ballet ve Van de Streek, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ballet, "Açıkçası ilk yarıda çok büyük problemler yaşadık, özellikle ilk dakikalarda. Bu atmosferde bu takıma karşı böyle başlarsanız elbette sorunlar yaşarsınız." dedi.

Van de Streek ise, "Açıkçası Beşiktaş maça iyi başladı. İlk dakikalarda golleri buldular. Başakşehir maçındaki planımız çalıştı, bu maçta çalışmadı. İlk dakikalarda çok kolay goller yedik. Tekrar maça ortak olacak gibi olduk. İkinci yarıda daha rahat oynadık ve şanslar geldi ama kalitemizin yetmediği noktalar olduğu için değerlendiremedik. Önemli haftalara girdik. Gelecek hafta iyi bir sonuç almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
