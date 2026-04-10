Antalyaspor'da itiraf: 'Sorun yaşamamız normal'

Antalyaspor'un iki futbolcusu Samuel Ballet ve Van de Streek, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ballet, "Açıkçası ilk yarıda çok büyük problemler yaşadık, özellikle ilk dakikalarda. Bu atmosferde bu takıma karşı böyle başlarsanız elbette sorunlar yaşarsınız." dedi.



Van de Streek ise, "Açıkçası Beşiktaş maça iyi başladı. İlk dakikalarda golleri buldular. Başakşehir maçındaki planımız çalıştı, bu maçta çalışmadı. İlk dakikalarda çok kolay goller yedik. Tekrar maça ortak olacak gibi olduk. İkinci yarıda daha rahat oynadık ve şanslar geldi ama kalitemizin yetmediği noktalar olduğu için değerlendiremedik. Önemli haftalara girdik. Gelecek hafta iyi bir sonuç almak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



