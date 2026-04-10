10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Neymar için MLS iddiası!

MLS ekibi FC Cincinnati'nin Brezilyalı yıldız Neymar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

calendar 10 Nisan 2026 17:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol dünyasında transfer söylentileri gündemi hareketlendirmeye devam ediyor.

ABD Major League Soccer ekiplerinden FC Cincinnati'nin, Brezilyalı yıldız Neymar için oyuncu cephesiyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

The Athletic kaynaklı haberde, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve kulübün transferin mali ve sportif koşullarını detaylı şekilde incelediği belirtildi.

Öte yandan Neymar'ın şu an Santos FC ile sözleşmesi bulunuyor ve bu anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar geçerli olduğu ifade edildi. Bu nedenle transferin kısa vadede hayata geçmesinin zor olduğu belirtildi.

Daha önce de MLS ekipleriyle adı anılan Brezilyalı oyuncunun, 2025 yılında ABD'ye transfer ihtimalini gündemine aldığı ancak kariyerini Santos'ta sürdürme yönünde karar verdiği biliniyor.

FC Cincinnati cephesinin, hem saha içi katkı hem de ticari etkisi yüksek olabilecek bu hamle için tüm ihtimalleri gözden geçirdiği, sürecin ise büyük ölçüde Neymar'ın beklenti ve tercihleri doğrultusunda şekilleneceği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.