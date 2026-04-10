Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 15:42 -
Güncelleme Tarihi:
10 Nisan 2026 15:42
Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 FIFA Dünya Kupası
Futbolseverlerin yıllardır dört gözle beklediği, dünya futbolunun en büyük ve en prestijli sahnesi olan FIFA Dünya Kupası için nefesler tutuldu! 48 takımın ilk kez mücadele edeceği ve tarihte ilk defa üç ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlama vuruşu için geri sayım hızla devam ediyor. Kulüp sezonlarının yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte tüm dünyanın gözü kulağı Amerika kıtasından gelecek büyük futbol şölenine çevrildi. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 Dünya Kupası hangi ülkelerde, ne zaman oynanacak?" sorguları rekor kırıyor. İşte o devasa organizasyonun takvimi ve açılış maçına dair tüm detaylar...
Milyarlarca insanı ekran başına kilitleyecek ve yeşil sahada tarih yazılacak o büyük turnuvanın ne zaman başlayacağını merak eden futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ilk düdük ne zaman, nerede çalacak?
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (11 HAZİRAN 2026)Kısa ve net cevap: Futbolun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak muhteşem açılış maçıyla resmen başlıyor! Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu benzersiz futbol şöleninin açılış karşılaşması, ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında, Meksika'nın efsanevi stadyumu Estadio Azteca'da (Mexico City) oynanacak.Milyonların şahitlik edeceği bu dev turnuvanın büyük finali ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü ABD'nin New Jersey eyaletindeki devasa MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve dünya şampiyonu kupayı havaya kaldıracak.2026 DÜNYA KUPASI HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?Bu tarihi turnuva, FIFA Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne oluyor. Turnuva, Kuzey Amerika kıtasının devleri olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplam 16 farklı şehirde oynanacak maçlarla futbol coşkusu tüm kıtaya yayılacak.2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ (KRİTİK TARİHLER)Yeni 48 takımlı formatıyla toplam 104 maçın oynanacağı dev turnuvanın aşamaları şu şekilde planlandı:Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)BÜYÜK FİNAL: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)
