Dünya Kupası ne zaman başlıyor? 2026 FIFA Dünya Kupası

Milyarlarca insanı ekran başına kilitleyecek ve yeşil sahada tarih yazılacak o büyük turnuvanın ne zaman başlayacağını merak eden futbol tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ilk düdük ne zaman, nerede çalacak?

Kısa ve net cevap: Futbolun zirvesi olan 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak muhteşem açılış maçıyla resmen başlıyor! Yaklaşık 40 gün sürecek olan bu benzersiz futbol şöleninin açılış karşılaşması, ev sahibi Meksika ile Güney Afrika arasında, Meksika'nın efsanevi stadyumu Estadio Azteca'da (Mexico City) oynanacak.

Milyonların şahitlik edeceği bu dev turnuvanın büyük finali ise 19 Temmuz 2026 Pazar günü ABD'nin New Jersey eyaletindeki devasa MetLife Stadyumu'nda oynanacak ve dünya şampiyonu kupayı havaya kaldıracak.

Bu tarihi turnuva, FIFA Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne oluyor. Turnuva, Kuzey Amerika kıtasının devleri olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplam 16 farklı şehirde oynanacak maçlarla futbol coşkusu tüm kıtaya yayılacak.

Yeni 48 takımlı formatıyla toplam 104 maçın oynanacağı dev turnuvanın aşamaları şu şekilde planlandı:

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026 (Miami)

BÜYÜK FİNAL: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)