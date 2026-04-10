10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Beşiktaş'a yeni forma sponsoru: 468 Milyon TL

Beşiktaş, Beko ile forma sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı.

calendar 10 Nisan 2026 18:27 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 18:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Siyah-beyazlılar, Beko ile 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı Forma Sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468.426.600 TL + KDV değerinde anlaşma sağlanmıştır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
