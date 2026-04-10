10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Real Madrid için sürpriz aday: Deschamps

Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın yerine teknik direktörlük görevi için Didier Deschamps'ı düşünüyor.

calendar 10 Nisan 2026 16:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndan ayrılması beklenen Didier Deschamps, Madrid ekibinin radarına girdi.

Haberde, eflatun-beyazlıların şampiyonluk yarışında Barcelona'nın gerisinde kalmasının ardından Álvaro Arbeloa yerine daha tecrübeli bir isim arayışına girebileceği ve bu doğrultuda Deschamps'ın güçlü bir aday olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

2012 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza atmış, 2022'de ise takımını finale taşımıştı. Tecrübeli teknik adamın milli takım kariyerini Dünya Kupası sonrası noktalaması bekleniyor.

Öte yandan Didier Deschamps'ın, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile olan iyi ilişkisi nedeniyle kulübün yeni yapılanma sürecinde önemli bir avantaj sağlayabileceği ve bu durumun yönetim tarafından olumlu değerlendirildiği de iddialar arasında yer aldı.

Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.