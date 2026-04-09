Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 11:53
09 Nisan 2026 11:53
OYAK konut nema 2026 ne zaman açıklanacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve yüz binlerce Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) üyesinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği o kritik dönem geldi çattı! Birikimlerini OYAK'ta değerlendiren ve konut edindirme fonundaki getirilerini merak eden üyeler, arama motorlarında "Oyak konut nema 2026 ne zaman açıklanacak? OYAK nema oranı yüzde kaç olacak?" sorgularıyla adeta fırtınalar koparıyor. Ağırlaşan ekonomik şartlarda güvenli liman olarak görülen OYAK cephesinden gelecek tek bir duyuruya kilitlenen üyeler için heyecan dorukta. İşte yüz binlerce aileyi yakından ilgilendiren o sürecin perde arkası ve Genel Kurul beklentilerinin detayları...
Enflasyon rakamları ve yatırım araçlarının getirileriyle uykuları kaçan on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten OYAK konut neması açıklandı mı ve 66. Olağan Genel Kurul ne zaman toplanacak?
OYAK KONUT NEMASI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (NİSAN 2026 SON DURUM)Kısa ve net cevap: Hayır, an itibarıyla 2025 yılı faaliyetlerini kapsayan 2026 OYAK konut nema oranları henüz resmi olarak açıklanmamıştır! Kurumun her yıl düzenlediği ve tarihi kararların alındığı OYAK Olağan Genel Kurulu henüz toplanmadığı için resmi nema oranı belli olmamıştır. Ancak uzmanlar ve kurumun geçmiş yıllardaki takvimleri, üyelerin nefeslerini tutacağı o devasa açıklama için bekleme süresinin sonlarına yaklaşıldığının altını çizmektedir.OYAK CEPHESİNDEN BEKLENEN TARİH: GÖZLER MAYIS AYINDA!Geçtiğimiz yıl 65'inci Olağan Genel Kurul çalışmalarını tamamlayıp 2024 yılı nema oranını Mayıs ayında açıklayan OYAK yönetiminin, bu yıl da benzer bir takvim izlemesi bekleniyor. Finans uzmanları, geçmiş dönem grafiklerine dikkat çekerek OYAK'ın 66. Olağan Genel Kurulu'nun Mayıs 2026 içerisinde yapılacağını ve yılın en çok konuşulacak nema oranının bu toplantının hemen ardından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.Kurum yönetimi milyonlarca liralık dev fonun hesaplamalarını titizlikle sürdürürken, masada net olan bazı beklentiler var:Mayıs Ayı Şartı: OYAK sistemine göre nema oranları, bir önceki yılın (2025) finansal verilerinin denetlenmesi ve Genel Kurul'da onaylanmasının ardından kesinleşiyor. Bu nedenle Mayıs ayı içinde yapılacak toplantı tamamlanmadan hiçbir oranın resmiyet kazanmayacağı kuralı geçerliliğini koruyor.Enflasyon ve Getiri Mesajı: Geçtiğimiz yıllarda enflasyonun ve dolar/altın gibi yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağlayan OYAK'tan bu yıl da benzer bir performans bekleniyor. Üyeler, mevcut ekonomik baskıların bir sonucu olarak nema oranlarının yaşam şartlarını destekleyecek güçlü bir seviyede açıklanması için teyakkuzda.
Sonuç olarak; hesap makineleri şimdilik kapandı ve gözler tamamen Mayıs ayında toplanacak olan 66. Olağan Genel Kurul masasına çevrildi. Önümüzdeki haftalarda gelecek o kritik duyuru, 2026 yılı OYAK konut nemasının ne kadar olacağını belirleyecek.
